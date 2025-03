Rueda se mantiene "firme" sobre Altri: si hay rechazo técnico se denegará, pero se autorizará si cumple

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reafirmado que, pese a la manifestación de miles de personas que marcharon por las calles de Santiago este domingo en contra del proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo), él se mantiene en su postura: "confía" en los técnicos que analizan, entre otras cuestiones, si cumple con la normativa medioambiental y, si se ajusta y solo si esto ocurre, será autorizado.

"Creo que hay que tener firmeza en la gestión política y yo la tengo. Tengo confianza en los técnicos y en que lo que quieren los gallegos es que el futuro industrial esté en Galicia y no en otros sitios. Ya pasaron esas épocas en las que todas estas cosas se iban a otros lugares y nunca venían aquí. Ahora, si pueden venir, deben venir. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de gallegos están de acuerdo", ha proclamado.

Así se ha pronunciado en la comparecencia posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego, donde ha trasladado su "respeto" para los manifestantes "en general" y centrado "en los que acudieron de buena fe". No en vano, ha admitido que "sí" le preocupa el malestar social ante este proyecto, aunque ha sugerido que tras el mismo hay una dosis de politización (ha apuntado al BNG especialmente) y de información insuficiente o parcial.

Dicho esto, ha asegurado que "todos" los que acudieron a la protesta de este domingo en la capital gallega "pueden tener absolutamente seguro" que no se aprobará "nada" que no se ajuste a la "viabilidad técnica" o que vulnere la normativa medioambiental.

Como "segundo y fundamental", ha agregado que en cualquier decisión "el interés será el de mantener y captar puestos de trabajo para Galicia". De lo contrario, ha advertido que otras comunidades están "muy atentas" para "no dejar pasar esas oportunidades".

"Creo que nuestro deber es, si los proyectos son viables técnicamente, hacer lo posible para que los puestos de trabajo se queden en Galicia. Si no, ¿la alternativa cuál es? ¿Vamos a rechazar todos los proyectos que se presenten en Galicia simplemente porque se estima que no hay por qué hacerlos aquí, aunque cumplan la normativa?", se ha preguntado.

Y al tiempo, ha defendido que el proyecto de Altri le parecía "maravilloso" a la oposición antes de que se celebrasen las elecciones autonómicas de febrero del año pasado. Pero ha esgrimido que, tras revalidar el PPdeG la mayoría absoluta, cambiaron de opinión. En el polo opuesto, ha defendido que su postura no variará: los proyectos "viables desde un punto de vista técnico", si pueden "venir" a Galicia, "deben" hacerlo.

MILES DE ALEGACIONES

En su intervención, tras ser preguntado si el Ejecutivo gallego ha escuchado o se ha reunido con las asociaciones que encabezan el rechazo al proyecto, ha explicado que la Xunta ha recibido "miles" de alegaciones al proyecto de Altri en Palas, "muchas de ellas idénticas", antes de agregar que la "obligación" del Gobierno autonómico es "contestarlas todas".

"Creo que no hay mejor relación que contestar de forma razonada, técnica y objetiva a las alegaciones y es lo que estamos haciendo de acuerdo con un proceso administrativo transparente y objetivo", ha esgrimido, antes de añadir que el plazo dado para la posible resolución del proyecto, final de este año, es "orientativo".

"Dimos una fecha orientativa porque nos había sido solicitada muchas veces, pero no depende de mí, depende de los técnicos, de la documentación que necesiten y del tiempo preciso para hacer un dictamen y emitir una opinion bien fundamentada. Esa era una fecha orientativa y no sé exactamente si se va a cumplir, pero no seré yo quien meta prisa a ningún técnico", ha defendido.

POLITIZACIÓN

Rueda tampoco ha ocultado su percepción de que la intención de la oposición, ha puesto el foco en el Bloque con especial intensidad, es la de "politizar" esta cuestión y se ha reafirmado en que "la mejor demostración", en su opinión, es "el cambio de criterio". "Antes de las elecciones había dirigentes destacados del BNG que pedían que se ubicase en sus zonas", ha ejemplificado.

En su día trascendió que Fernando Suárez Barcia, quien fuera alcalde de Ribadeo bajo las siglas del BNG, había dirigido una carta al presidente de la empresa portuguesa Altri ofreciendo el municipio como sede de la fábrica.

Esta percepción, ha insistido es "compatible" con su "respeto" a quienes protestaron "de buena fe" con el medio ambiente como preocupación. A todos ellos les ha reiterado que "nada se autorizará si está en contra da normativa ambiental" y su convicción de que es preciso que cuenten con "cuanta más información mejor" para saber "en qué consiste el proyecto y otros que vengan".

En cuanto a quienes "por motivos políticos antes querían Altri y ahora no", ha señalado que son los "mismos" que se opusieron a otros proyectos años atrás cuya continuación exigen en los tiempos actuales y ha anticipado que dirán que no a más planes industriales en el futuro.

FINANCIACIÓN ESTATAL

Asimismo, después de que el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, haya dado a entender en esta misma jornada que Altri no recibirá la financiación a la que aspira a través del Perte de descarbonización industrial, ha replicado que la Xunta preguntará al Gobierno "si su portavoz en la materia es un diputado de la oposición del PSdeG en Galicia" y si "estas cosas se ventilan así". "Sería muy triste que así fuera", ha zanjado.

Además, ha cuestionado el argumento empleado por el líder socialista relativo a que "era un proyecto que aún no está realizado". "Pues así están todos, o por lo menos muchos, de los que se han acogido a estas convocatorias. Supongo que, si siguen el criterio del señor Besteiro, todos los proyectos que están esperando financiación para hacerse realidad no podrán optar a un solo euro", ha advertido.

Y ha concluido que dicha premisa tendría "tan poco sentido" como que "un diputado de un partido de la oposición sea portavoz o hable en nombre del Gobierno con respecto a procedimientos que están en fase de evaluación". En Galicia, ha contrapuesto, este tipo de decisiones se ajustarán a lo que dictaminen "los técnicos".