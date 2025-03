Núñez (PP) cree que la foto de Aldama en Ferraz prueba que el PSOE "miente" y "tiene mucho que ocultar"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha referido a la foto que muestra al presunto conseguidor de la 'trama Koldo', el empresario Víctor de Aldama, en la planta noble de la sede nacional del PSOE, asegurando que esa imagen prueba que "el sanchismo miente" y que los socialistas "tienen mucho que ocultar".

Así ha reaccionado en declaraciones a los medios antes de asistir al Comité Ejecutivo Nacional que el PP celebra este lunes en Madrid a la foto publicada por El Confidencial en la que se ve a Aldama con el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos en una reunión en Ferraz con enviados diplomáticos del expresidente interino de Venezuela Juan Guaidó, en marzo de 2019.

"Me parece que prueba que el sanchismo miente cuando dicen que no conocían a Aldama, ya que parece que se paseaba, según ha mostrado hoy la fotografía, por las plantas nobles de Ferraz. Cuando el sanchismo tiene que mentir en algo tan sensible como si conocía o no conocía a Víctor de Aldama es que tiene mucho que ocultar", ha sentenciado el líder de la oposición en Castilla-La Mancha.

Núñez ha reclamado acto seguido que se convoque a todos los españoles a elecciones para acabar "con esta crisis institucional" que está "provocando el sanchismo". En su opinión, el Gobierno "vive rodeado de corrupción" y no se puede permitir "ni un minuto más lo que está pasando".

Al hilo, ha hecho un llamamiento al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, para que haga "lo que dice" y "ayude a la sociedad española con hechos a acabar con el sanchismo", pasando "de las palabras a los hechos" y acabando con la corrupción "que hoy asola nuestro país".