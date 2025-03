Martín Presa: "El comportamiento de la grada de Vallecas fue excelente"

Madrid, 16 dic (EFE).- Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, consideró que el comportamiento de los aficionados de su equipo en el duelo liguero ante el Real Madrid fue "excelente" y vio "inadecuado" el gesto del jugador brasileño Vinicus Jr. dirigido a los aficionados locales mandándoles 'a Segunda'.

"Para mí el otro día el público se comportó de una manera muy educada. No se insultó a nadie, no se faltó al respeto. Es un gesto inadecuado, pero es en el fútbol, ahí se quedó. El comportamiento de la grada de Vallecas fue excelente durante todo el partido", dijo.

"No estaba ahí, no soy quién para contestar si hubo provocación previa. Mi afición es una afición fantástica que el otro día tuvo un comportamiento fantástico y ejemplar, que el otro día apoyó al equipo en todo momento de una forma muy respetuosa ante un gran rival", señaló durante la presentación del libro 'Gento Real'.

Martín Presa no cree que haya que sancionar a Vinicius al estar terminado el partido y analizó un posible penalti sobre este: "Para mí no fue. Para mí es una acción muy clara: disputan el balón Bellingham y Mumin; Vinicius llega tarde y el que realiza el primer impacto, el que da arriba a Vinicius, es Bellingham. Para mí es una acción perfectamente pitada".

Asimismo no quiso pronunciarse sobre si debió ser sancionado por protestar: "Yo no he escuchado lo que han dicho y lo que no, no puedo juzgar. Pero para mí el árbitro hizo un buen partido el otro día. Fue un partido con muchísimo ritmo, con muy pocos parones. Fue un muy buen arbitraje para mí".

En otro orden de cosas indicó que el colombiano James Rodríguez "es jugador del Rayo Vallecano y va a seguir siéndolo" y se refirió a la elección de Rafael Louzán como nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF): "Esperemos que sea bueno para la Federación. Ahora mismo es el actual presidente y hay que darle todo el apoyo para que lo pueda hacer lo mejor posible".

"Tenemos un reto muy importante, que es intentar ganar dentro de poco más de año y medio la segunda Copa del Mundo, con lo cual hay que darle todo apoyo para que se puedan solucionar todos los temas federativos que hay que solucionar y que la selección española llegue en las mejores condiciones, que ahora venimos de hacer una gran Eurocopa, para darnos 16 años después otra alegría como es ganar una Copa del Mundo", completó. EFE