Mañueco sitúa la foto de Aldama en Ferraz en el "calendario judicial" del Gobierno, al que reprocha "manchar a jueces"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha enmarcado en el "calendario judicial" que afecta al Gobierno la fotografía en la que aparece el presunto conseguidor del 'caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, dentro de la sede nacional del PSOE en la madrileña calle Ferraz.

Dicho eso, ha recriminado al Ejecutivo que pretenda "manchar la labor que hacen siempre de manera objetiva los jueces", en alusión a que el presidente del Gobierno acuse a determinados jueces de ayudar al PP.

Mañueco, que ha hecho esas declaraciones a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional que lleva a cabo este lunes el PP en Madrid, ha asegurado que "esa fotografía" de Aldama --desvelada por 'El Confidencial'-- "lo que indica es que el Gobierno de Sánchez está más preocupado de su calendario judicial que de la Conferencia de Presidentes" del pasado viernes en Santander.

El dirigente 'popular' ha indicado que los presidentes autonómicos acudieron a la cita con el presidente del Gobierno a pedir más médicos, facilidades para el acceso a la vivienda, una "lucha más firme contra la inmigración irregular" y "a decir que no se perdone la deuda a sus socios separatistas", pero "no hubo diálogo, no hubo posibilidad de llegar a un acuerdo", ha criticado.

"Porque vuelvo a insistir que el Gobierno de Sánchez está más preocupado de este calendario judicial que tiene por delante, de sustentar el Gobierno sobre la base de ir pasando día tras día e ir sobreviviendo", ha expresado.

Mañueco, que ha pedido respetar los poderes del Estado y los órganos judiciales, ha reclamado explicaciones al Gobierno por los casos de presunta corrupción que le afectan.

"Yo creo que es bueno que se haga un ejercicio de transparencia. Y desde luego, por parte del Gobierno no están dando las explicaciones oportunas. No tiene en estos momentos ninguna credibilidad esa imagen de querer manchar la labor que hacen siempre de manera objetiva a los jueces", ha finalizado.