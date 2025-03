Las comunidades del PP piden a Sanidad que abandone el sectarismo en el asunto de Muface

Madrid, 16 dic (EFE).- La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha instado este lunes a la ministra de Sanidad, Mónica García, a "abandonar el sectarismo y la ideología" en el debate sobre la situación actual de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), que es competencia del Ministerio de Función Pública.

En declaraciones a los medios de comunicación, Matute, que ha tomado la palabra en nombre de los distintos consejeros de Sanidad del PP, ha explicado que, al inicio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, todos los presentes, con independencia del color político, le han pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que considerara el Consejo un órgano de expertos para el debate y la coordinación en cuestiones de salud.

También han planteado a los responsables del Ministerio de Sanidad que abandonen los tuits y las informaciones en titulares, y que no gobiernen desde la oposición y desde el sectarismo, sino que lo hagan para todos los españoles.

"No puede ser que el Ministerio de Función Pública esté negociando Muface y ellos estén arengando para que desaparezca este sistema, porque eso perjudica a todo el mundo, a los usuarios, a los profesionales y a las Administraciones", ha expuesto la consejera madrileña.

Además, ha apuntado Matute, "les hemos dicho que conocemos los problemas que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud y que queremos trabajar y buscar soluciones, con la idiosincrasia de las distintas comunidades autónomas", sobre asuntos como el plan de recursos humanos, el de Atención Primaria, la financiación y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la equidad y el acceso a medicamentos y tecnologías.

La consejera madrileña ha acusado a los responsables de Sanidad de coger el Plan de Invierno como "un mantra" y ha insistido en pedirles que empleen los canales de comunicación institucional habituales.

"Todas las comunidades autónomas tenemos ya un Plan de Invierno en marcha desde hace mucho tiempo", ha aseverado Matute antes de precisar que "ninguna se ha opuesto a hacer un plan que proteja la población".

"Ellos presentaron un plan que fue evaluado por todos los representantes de Salud Pública de todas las comunidades autónomas y que consideraron que carecía de base científica respecto a los planes que ya estaban implantados y que ni protegía a la población ni disminuía la presión asistencial", ha indicado.

La consejera madrileña ha opinado que el registro de objetores al aborto "no tiene ningún sentido" porque "debemos proteger el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario y no sanitario por motivos éticos, morales, filosóficos o religiosos. No pueden ser estigmatizados. Tampoco se ha de estigmatizar a aquellos que aplican la ley o que realizan estos servicios", ha señalado.

Según Matute, la Ley de Protección de Datos ampara a todos esos profesionales que están registrados en cualquier lista para que sus nombres no aparezcan en ningún sitio, salvo que un juez lo pida, y, desde luego, a ningún profesional sanitario se le puede obligar a hacer nada que no quiera.

El minuto antes de realizar un aborto o una eutanasia, los profesionales pueden alegar objeción de conciencia, ha agregado. "Además, el derecho del usuario no está por encima del derecho del sanitario dentro de lo que marcan todas las legislaciones", ha argumentado. EFE