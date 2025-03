Junqueras avisa a Illa de que no habrá negociaciones mientras no se cumplan los acuerdos

Barcelona, 16 dic (EFE).- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido este lunes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de que "no puede haber negociaciones para nuevos acuerdos hasta que no se cumplan los acuerdos que ya existen".

Así lo ha afirmado después de que el pasado sábado, en la segunda vuelta de las elecciones internas de ERC, su candidatura para dirigir el partido se impusiera, con el 52,2 % de los votos, a la lista encabezada por Xavier Godàs, avalada por un 42,2 %.

En declaraciones a TV3, Junqueras ha dado a entender que las negociaciones sobre los próximos presupuestos de la Generalitat, que el Govern de Salvador Illa desearía abordar cuanto antes, no pueden ser inmediatas, ya que "no tiene sentido llegar a acuerdos nuevos" si previamente los socialistas no cumplen los que ya han firmado.

Según Junqueras, los nuevos presupuestos "solo pueden ser buenos si incorporan aquellos acuerdos que ya se han firmado", en alusión al pacto entre ERC y PSC que hizo posible la investidura de Illa, así como al que permitió la investidura de Pedro Sánchez.

Junqueras ha mencionado compromisos pendientes como la "condonación" de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la financiación singular para Cataluña o el traspaso de Cercanías.

"El Partido Socialista tiene mucho trabajo, porque ha firmado muchos acuerdos y lo que debe hacer es cumplirlos", ha insistido.

En cuanto a la cuestión de confianza a la que Junts exige a Pedro Sánchez que se someta, ha puntualizado que "ERC no tiene prisa para que haya un Gobierno de PP y Vox".

"Puede ser que otro partido sí tenga interés. ERC, seguro que no", ha remarcado Junqueras, si bien ha destacado que "ERC está aquí para exigir que el Partido Socialista cumpla todos sus compromisos".

A raíz de su victoria en las elecciones internas de ERC, Junqueras ha explicado que recibió mensajes de felicitación de "gente muy diversa" y, por ejemplo, intercambió algunos mensajes con el presidente de JxCat, Carles Puigdemont, y con Illa.

Aún está por decidir cómo quedará la dirección del grupo de ERC en el Parlament, cuyo presidente, Josep Maria Jové, y su portavoz, Marta Vilalta, dieron apoyo a la candidatura de Xavier Godàs.

Junqueras ha señalado que procurará que los cambios que pueda haber en este ámbito se hagan "con el máximo consenso y buscando la mejor combinación de continuidad y renovación".

Ayer domingo ya se reunió la nueva dirección ejecutiva del partido, en la que Elisenda Alamany, secretaria general, ejercerá las funciones de portavoz. EFE