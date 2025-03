Feijóo pide como propósito para 2025 que el Gobierno y el PSOE "no vuelvan a delinquir"

Rivas Vaciamadrid (Madrid), 16 dic (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que Pedro Sánchez tenga como propósito de año nuevo que su "Gobierno y su partido no vuelvan a delinquir en 2025", al dar por hecho que no va a dimitir, porque "no tiene dignidad", ni a convocar elecciones por "miedo" a las urnas.

"Si dejan de delinquir, que parece que han empezado en 2019 hasta el 2024 incluido, con eso ya empezaremos bien el año", ha dicho Feijóo en su discurso durante la cena del PP de Madrid, en el que ha mostrado su respaldo a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Ante los mil afiliados del PP de Madrid que han acudido al Palacio del Negralejo, en Rivas Vaciamadrid, ha repasado las investigaciones por corrupción que salpican a Sánchez y que incluyen a un exministro, José Luis Ábalos, un "empresario con pase VIP en Ferraz", en alusión a Víctor de Aldama, o a su mujer y su hermano.

Según Feijóo, "tienen miedo" y por eso han convertido el Gobierno en un "búnker del que no quieren salir".

Ante la afirmación de Sánchez sobre que el PP juega con "cartas marcadas" en los casos de corrupción, ha ironizado al señalar que es una broma que hable de información privilegiada cuando hay dos exmiembros del Gobierno en el Tribunal Constitucional o tiene a su fiscal general del Estado imputado "por filtrar información para tocar a una rival política".

Aunque, ha advertido Feijóo, ni con todo ese "juego sucio" y esa concepción "bananera y lamentable" del poder van a poder evitar que la legislatura se desmorone".

"Nadie persigue a Sánchez por ser progresista, no, no, le persiguen por sus presuntos delitos y por sus reincidentes mentiras", ha recalcado además Feijóo.

Además, ha puesto de ejemplo la mayoría absoluta y las políticas de Díaz Ayuso en Madrid como la alternativa que encarna el Partido Popular y como el modelo contrario a lo que Sánchez representa.

"Ya nadie se acuerda de nosotros, estamos perdiendo facultades, creo que se han cansado de inventar o quizás el Gobierno está muy preocupado", ha ironizado además Feijóo, aludiendo a los frecuentes comentarios de los socialistas sobre la rivalidad de ambos liderazgos.

El líder de los populares ha agradecido además el regalo que Ayuso le ha traído de Corea del Sur, unos palitos de chocolate que se llaman "peperos". EFE

