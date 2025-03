Álvarez confía en que Junts apoye reducir la jornada laboral tras reunirse con Puigdemont

Bruselas/Waterloo (Bélgica), 16 dic (EFECOM).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, calificó hoy de "positiva" la reunión que mantuvo este lunes con el presidente de Junts, Carles Puigdemont, para buscar su apoyo a la reducción de la jornada laboral y mostró su confianza en que haya avances en el futuro aunque, reconoció, "queda trabajo que hacer".

"Una reunión para nosotros positiva, una reunión que nos abre puertas para continuar este proceso de diálogo con el presidente de Junts, con el presidente Puigdemont", dijo Álvarez en declaraciones a la prensa en Bruselas.

"A nosotros nos gustaría que pudiéramos tener ya una reunión con más datos que nos permitieran que la posición de Junts pudiera ir en la dirección, por ejemplo, que tiene el PNV", añadió.

La reunión, que tuvo lugar en la llamada 'Casa de la República' en Waterloo, a unos 30 kilómetros de Bruselas, duró una hora y media y fue el primer encuentro entre Álvarez y Puigdemont en nueve años, precisó el líder de UGT.

Álvarez indicó que estos contactos con Junts deberían permitir "que se aprueben acuerdos y, si no los aprueban, que puedan ser portadores de esas propuestas del sindicato".

Sobre la jornada laboral, añadió que en la reunión le presentó a Puigdemont el último estudio sobre cómo afecta la reducción del tiempo de trabajo en Cataluña.

En la cita, también se habló de "todo lo que tiene que ver con el desarrollo del coche eléctrico, no solo desde el punto de vista industrial" sino en lo relativo a las "infraestructuras necesarias" para que esos vehículos tengan los suficientes puntos de enganche para que se pueda utilizar de manera habitual".

Álvarez destacó que las políticas fiscales en relación al coche eléctrico "forman parte de los elementos necesarios para que se convierta en una realidad.

El líder sindical aseguró que tiene la impresión de que Puigdemont no tenía la misma posición antes de entrar a la reunión que al salir y se mostró confiado en que esa actitud "vaya a más".

En su opinión, el sindicato podrá mantener "una línea de trabajo" con el grupo parlamentario y la propia dirección de Junts "que nos permita el poder avanzar".

Álvarez apuntó que su reunión con Puigdemont ha suscitado el "máximo nivel de interés" por el estado de las negociaciones del Gobierno con Junts, en las que, reiteró, UGT no forma parte.

"No hemos preguntado a nadie para venir, no traemos ninguna agenda que no sea la propia del sindicato, entre otras cosas porque nadie nos lo ha pedido", subrayó.

Pese a todo, el líder de UGT reconoció que había hablado con el expresidente catalán de la moción de confianza que Junts planteó la semana pasada al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Creo que hay una cuestión que tienen que acabar de cerrar el actual Gobierno de España con Junts, que es el cumplimiento de los acuerdos a los que llegaron para la investidura", opinó Álvarez.

Sería "bueno" que tanto el Gobierno como Junts fueran conscientes de que hay que "cumplir acuerdos y hacer interpretaciones flexibles" de los acuerdos porque es un elemento "para poder continuar la legislatura con buen pie, aprobando leyes y reformas", dijo.

A partir de ahí, señaló, "parece que se van a abrir perspectivas de negociación del resto de cuestiones que puedan permitir continuar la legislatura". EFECOM

(foto) (vídeo)