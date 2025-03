Óscar López asegura que Madrid merece un Gobierno "digno y limpio que defienda lo de todos" y llama a movilizarse

El secretario general del PSOE-Madrid y ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha asegurado que la Comunidad de Madrid se merece un Gobierno "digno y limpio que defienda lo de todos" y ha indicado que lo que hace falta es que "la gente despierte, se movilice y vaya votar".

López ha participado este domingo en un acto del PSOE en Alcorcón, acompañado por la vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Durante su intervención, el secretario general del PSOE-M se ha mostrado convencido de la victoria de los socialistas en las elecciones autonómicas previstas para 2027 porque son "muchos más" y, en este sentido, ha recalcado la necesidad de movilización. "Despertémonos", ha llamado.

En este sentido, ha advertido ante "el truco" de la derecha madrileña. "Es muy sencillo: con una mano recortan la sanidad, la educación, las pensiones, los derechos sociales. Y con la otra pagan a medios y pseudomedios para que alejen a la gente de la política y le digan, todos son iguales, no te movilices, no vayas a votar. Ese es el truco, es muy sencillo. Es conseguir participaciones del 85% del barrio de Salamanca y del 48% de Getafe", ha apuntado López.

Además, ha criticado la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuyo modelo se basa, según ha dicho, en recortar en educación pública, en fomentar las universidades privadas mientras se estrangula a las universidades públicas. "Donde nosotros vemos ciudadanos, ellos ven clientes. Donde nosotros vemos derechos, ellos ven negocio. Ese es el fondo de la cuestión en la Comunidad de Madrid. Lo sabe todo el mundo", ha advertido.

En este punto, ha indicado que el PSOE-M les vencerá en las urnas "siendo valientes" y "hablando clarito". "La derecha juega siempre, ya sabéis, a chantar, a tirar bulos, fango, a intentar amedrentar, a que no haya esa oposición, a poder destruir, a destruir al rival, a lanzarlo", ha apuntado.

NO SE IBAN A MORIR IGUAL

Y dentro de ese hablar claro, López ha reprochado a la presidenta regional las muertes en residencias durante la pandemia de Covid-19. "La señora Ayuso dijo una de las peores frases que se han escuchado en la historia de este país. Pues yo le voy a contestar: 'No, joder, no se iban a morir igual. Claro que no'", ha enfatizado.

En esta línea, ha subrayado que la Comunidad "merece un gobierno digno, un gobierno limpio, un gobierno que defienda lo público, lo que es lo de todos", y con el objetivo, ha dicho, de convertir a la región "en referente europeo y mundial en políticas de igualdad".

"Os juro que no voy a parar hasta que Madrid tenga un gobierno socialista y un gobierno digno que defienda lo de todos. No voy a parar. No voy a parar. Y vamos a ganar", ha resaltado López, quien ha indicado que además lo harán "juntitos, todas y todos juntitos".

En esta línea, ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado "algo que no soporta la derecha" como es, en su opinión, "que la izquierda gobierna mucho mejor, que es capaz de batir récords de empleo, de crecimiento económico y a la vez hacer políticas sociales, subir las pensiones y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", frente a una administración regional liderada por Ayuso que destina el dinero del Ejecutivo central "a hacer regalos fiscales a los más ricos".

"Estoy absolutamente convencido de que vamos a gobernar Madrid", ha indicado López, quien ha asegurado que hay "mucha leyenda negra" sobre el PSOE en Madrid ya que en tres de las seis elecciones deberían haber gobernado, en relación al 'tamayazo' en la época de Rafael Simancas y las dos ocasiones en las que concurrió a las urnas Ángel Gabilondo.

MARÍA JESÚS MONTERO

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, quien ha cerrado el acto, ha presagiado que la Comunidad de Madrid "volverá a ser socialista".

"Para estos del Partido Popular, de Ayuso, de Feijóo, de estos tristes que están todo el día con las gafas negras, que todo lo ven fatal, todo agorero, todo caótico. Hoy también hay una mala noticia porque aquí está el germen, está la fuerza de lo que queremos y vamos a conseguir para el futuro", ha dicho Montero sobre la candidatura de López.

Durante su intervención, la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha cargado contra la "política destructiva" de la Comunidad de Madrid para subrayar que hace "falta una mano" a la que agarrase para acabar con ella y que es la de Óscar López.

"La Universidad Pública como está, los centros de salud como los tenemos, sin profesionales, con citas para dos y tres semanas, por supuesto también los mayores, tenemos que hablar de los mayores, les debemos absolutamente todo y tenemos menús ahora mismo en residencias por 6,48 euros para el desayuno, la comida, la merienda y la cena. No es digno, no es digno en una comunidad donde han fallecido 7.291 mayores sin asistencia sanitaria, no es digno. Y tenemos que ponernos ya en marcha", ha indicado Testa, quien también ha pedido "políticas valientes" para los jóvenes como las que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda.

Por su lado, la secretaria general del PSOE-Alcorcón, Natalia de Andrés, ha puesto en valor la "valentía" de Óscar López al asumir la dirección del partido "en unos momentos muy complicados". "Ha tenido esa valentía no para liderar la oposición sino para que ser presidente de la Comunidad", ha hecho hincapié, y para ello, ha indicado, la receta pasa por "unidad dentro del partido" --que "va a estar detrás de él empujándole", ha dicho para llamar a apoyarle y ayudarle en este objetivo-- y por una respuesta a las acciones de Ayuso.

"Dónde nosotros vemos un problema, ellos ven una oportunidad de negocio", ha resaltado De Andrés, que ha hecho hincapié en la necesidad de poner "las cosas negro sobre blanco" ante políticas del Gobierno de Ayuso que son una "auténtica vergüenza". "Los problemas fundamentales de los vecinos de la Comunidad de Madrid no los va a defender la señora Ayuso, porque está del otro lado, porque está del lado de las empresas, está del lado de las privatizaciones, está del lado de los que más tienen, y no de los que necesitamos lo público para que nos ayuden a resolver nuestras cuestiones", ha ahondado.

Frente a ello, ha resaltado como ventaja "muy positiva" del nuevo secretario general del PSOE el hecho de que "forme parte del mejor gobierno que ha tenido nunca este país". "¡Qué orgullosos estamos del Gobierno que ha llevado a cabo una de las medidas que ha dado más dignidad a este país, la de la memoria democrática!", ha resaltado para felicitar también al Ejecutivo por el programa de actividades para celebrar los 50 años de la muerte de Francisco Franco.