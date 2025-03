Louzán y Gomar, dos modelos para normalizar la RFEF con el silencio de Merchán

Madrid, 15 dic (EFE).- La Asamblea de la Federación Española de Fútbol (RFEF) elegirá este lunes entre el gallego Rafael Louzán y el valenciano Salvador Gomar para ser su presidente, en una votación a la que el primero parte como favorito y a la que también concurre el extremeño Sergio Merchán que no ha hecho público su proyecto.

Serán las cuartas elecciones en ocho meses, pero las primeras en las que se votará para acabar con la inestabilidad en la que ha estado inmerso el organismo desde la forzada dimisión de Luis Rubiales en septiembre de 2023, por la inhabilitación de la FIFA, y la interinidad de su sustituto, el extremeño Pedro Rocha.

Rafael Louzán (Ribadumia -Pontevedra-, 1967), presidente de la Federación de Galicia desde 2014, fue el elegido por Rocha si él no podía presentarse, como ha ocurrido por la sanción de inhabilitación que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), y el consensuado por la mayoría de las 19 federaciones territoriales.

Según él, Salvador Gomar (Valencia, 1965), al mando de la Federación de Valencia desde 2018, rompió ese consenso y a última hora presentó su candidatura cuando había dicho que no iba a hacerlo. Gomar reconoce que decidió hacerlo a última hora, después de un decepcionante encuentro con quien será su rival el lunes. Le validaron 25 avales, algunos de LaLiga.

Louzán, con trayectoria política en el PP, también sostiene que Gomar tiene el apoyo de Luis Rubiales y que su elección supondría mantener el estilo de este, "conmigo o contra mí", y Gomar, vinculado desde niño al fútbol, cree que Louzán no debía presentarse por tener una condena de inhabilitación de siete años para empleo o cargo público. El dirigente gallego no contempla que el Tribunal Supremo no acepte su recurso que estudiará en febrero.

Esta condena se remonta a unos hechos ocurridos cuando presidía la Diputación de Pontevedera, por conceder a una empresa una subvención de 86.311 euros para realizar unas obras de mejora del campo de fútbol de Moraña que ya estaban, en su mayor parte, ejecutadas. El juzgado de lo penal número 3 de Pontevedra le condenó en 2013 por fraude a la administración y prevaricación y en 2022 la Audiencia Provincial de Pontevedra le absolvió de fraude pero mantuvo la sanción por prevaricación.

Tanto el reglamento electoral de la RFEF como la orden ministerial que regula las elecciones federativas consideran inelegibles a quienes estén inhabilitados por resolución firme. Este es el motivo que ha impedido a Pedro Rocha presentarse a las elecciones de mañana, al ser inhabilitado por el Tribunal Administrativo del Deportes (TAD) por haberse excedido de sus funciones como presidente de la Comisión Gestora, en concreto al despedir al secretario general, Andreu Camps.

Al margen de esa diferencia, los programas e ideas de Louzán y Gomar coinciden en puntos como la necesidad de mantener buena relación con el resto de instituciones, la renovación inmediata del seleccionador, Luis de la Fuente, la ayuda a las federaciones territoriales, la final del Mundial 2030 en España en el Bernabéu y la posible vuelta de la Supercopa a España, con ingresos económicos similares.

En los diez días de campaña electoral ambos han mantenido contactos con los asambleístas, entre ellos los futbolistas de la asamblea -32, 13 profesionales y 19 no profesionales- a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que asegura que no tiene disciplina de voto.

También a los futbolistas se dirigió Sergio Merchán (Almendralejo, 1983), presidente de la territorial de Extremadura desde hace unos meses cuando relevó a Pedro Rocha.

El peso de los futbolistas y de los 50 clubes (20 profesionales y 30 no profesionales) será clave en la votación, a la que se sumarán 11 árbitros (4 profesionales), 16 entrenadores (6 profesionales), 12 representantes del fútbol sala y 1 de fútbol playa.

El reglamento electoral establece que si en la votación ningún candidato alcanza la mayoría absoluta -72 de 142 asambleistas- en primera vuelta habrá una nueva votación que se decidirá por mayoría simple entre los dos que hayan obtenido mayor número de votos.

En caso de empate se suspenderá la sesión una hora y habrá otra entre los mismos que se decidirá por mayoría simple. De persistir el empate, la mesa electoral llevará a cabo un sorteo.

La RFEF ya convocó el pasado marzo elecciones para renovar su Asamblea y elegir presidente, pero no llevó a cabo el proceso ya que el TAD resolvió que la Comisión Gestora que se constituyó tras la marcha de Rubiales y que las convocó no podía hacer una convocatoria para renovar todos los órganos de gobierno, sino solo la presidencia.

Tras ello se inició un nuevo proceso en el que Pedro Rocha, que reemplazó a Rubiales de forma interina en la presidencia, fue reelegido para completar el mandato del primero que acababa el pasado septiembre.

Como Rocha fue inhabilitado en julio por el TAD por haberse excedido en sus funciones al frente de la comisión gestora, al decidir el despido del anterior secretario general, la RFEF convocó de nuevo comicios para cubrir el cargo de presidente.

A estos se presentó como candidata única la vicepresidenta adjunta de Rocha, María Ángeles García, pero de nuevo una resolución del TAD anuló el proceso, al estimar un recurso de Miguel Galán, presidente de CENAFE (Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol), por no haberse declarado el cese de Rocha como presidente por parte de la Asamblea General de la RFEF.

La FIFA y la UEFA exigieron a la RFEF que normalizase su situación antes de la concesión del Mundial 2030 junto a Marruecos y Portugal, algo que se formalizó el pasado día 11. EFE