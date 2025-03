Míchel: "No hemos competido el partido, estoy preocupado"

Palma, 14 dic (EFE).- El técnico del Girona, Míchel, mostró su preocupación por el mal partido de los suyos en la derrota frente al Mallorca y aseguró que su equipo no ha "competido" el partido.

"Estoy muy molesto, no hemos hecho las cosas bien. Parecía que se jugaban más que nosotros y eso no me gusta nada. Al principio he visto un equipo que jugaba, los primeros 25 minutos hemos hecho cosas bien pero el 1-1 muestra que tenemos que mejorar. Nosotros no hemos competido el partido", explicó.

El entrenador fue crítico con el fútbol desplegado por el Girona en Son Moix este sábado: "Pasarse el balón de un lado a otro no es el fútbol que me gusta. Me preocupa la mentalidad del equipo de tener la pelota sin generar y la falta de conexión. Ellos estaban conectados en defensa, nosotros en ningún aspecto".

Sobre el error en el segundo gol bermellón, Míchel calificó como una "desgracia" esa acción: "No sé que ha pasado, es una desgracia que puede pasar, quizás nos ha puesto más nerviosos a la hora de afrontar la segunda parte con uno más, hemos ido con precipitación y no desde el colectivo".

El técnico madrileño señaló que la jugada de la expulsión de Vedat Muriqi fue una acción "peligrosa". "No quería hacerle daño, pero se lo ha hecho, es un pisotón que no he visto pero me han dicho que es una jugada peligrosa", comentó.

Míchel elogió al Mallorca: "Está haciendo una temporada muy buena y lo sabíamos, mis jugadores estaban avisados de la dificultad de hacerle gol pero después ellos han estado mucho más en partido que nosotros". EFE

