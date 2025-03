Chivite acusa al PP de ponerse "de perfil" ante la crisis migratoria en las comunidades "donde está gobernando"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha acusado al Partido Popular de ponerse "de perfil" y "no ayudar a las comunidades donde está gobernando" ante la "situación dramática" que están viviendo en materia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla.

En respuesta a los periodistas, la socialista ha considerado que la "solidaridad voluntaria" respecto a la acogida de menores migrantes no acompañados "no está funcionando" y ha apostado por "ir a una solidaridad obligatoria".

Ha asegurado que "solidaridad es lo que demuestra Navarra" donde hay acogidos 305 menores migrantes no acompañados. Y ha criticado que la Comunidad de Madrid diga que es "solidaria" cuando "tiene mil, teniendo diez veces más población que nosotros". "Efectivamente, Madrid no es una comunidad solidaria", ha concluido.

Así, ha defendido que "urge, por la situación que se está viviendo en esas comunidades y otras comunidades que también lo estamos sufriendo, que lleguemos a un acuerdo". "La falta de solidaridad en el resto de comunidades nos pone en una situación complicada", ha advertido.

"NAVARRA SALIÓ DE LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES MEJOR QUE COMO ENTRÓ"

María Chivite ha hecho una valoración positiva de la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Santander y ha considerado que "Navarra salió mejor que como entró". Ha destacado la "foto histórica" que se produjo en este encuentro, con la presencia del presidente del Gobierno, sus ministros, el Congreso, el Senado y la Casa Real. "Lejos de esos discursos de 'España se rompe', lo que vimos ayer es que toda España estaba representada en esa Conferencia de Presidentes", ha subrayado.

Sobre el resultado del encuentro, ha destacado que "Navarra salió de esa Conferencia de Presidentes mejor de lo que entró". Así, ha destacado que "se nos ratificó" el compromiso de que el desarrollo de las zonas tensionadas de vivienda "fuera acompañado de recursos económicos".

De la misma manera, se anunció un fondo de 223 millones para el uso de la inteligencia artificial dentro del sistema sanitario en el que participará Navarra. Al respecto, ha recordado que, a instancias del PSN, el Parlamento de Navarra aprobó una propuesta que valoraba el uso de la inteligencia artificial "para mejorar la gestión de las listas de espera".

En materia de condonación de la deuda de las Comunidades Autónomas, un asunto que se abordará en enero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Chivite ha pedido que Navarra salga "beneficiada de esa condonación". "Primero hay que conocer qué es lo que se propone y cómo se propone y luego nosotros, de manera bilateral, lo tendremos que trabajar con el Gobierno de España", ha indicado.

Preguntada por la postura de los presidentes autonómicos del PP en la Conferencia, Chivite ha resaltado que "todos no acuerdan si uno no quiere" y "no vi en los presidentes del PP ningún interés". Ha criticado que, "con alguna excepción", todos ellos "fueron repitiendo el mantra del PP".