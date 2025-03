Rueda critica que la deuda sea "el único compromiso" de Sánchez por la "escasa voluntad" de acuerdo

El jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, ha criticado que la condonación de la deuda a las comunidades sea "el único compromiso" al que está dispuesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la "escasa voluntad" de llegar a acuerdos.

"Hoy se ha visto claramente que es el único compromiso que está dispuesto a aceptar de forma multilateral con todos: hablar de condonación", ha dicho Rueda, que ha criticado que Sánchez se oponga a "hablar de lo principal", que, en su opinión, es el nuevo modelo de financiación", sin "bilateralidades".

El presidente gallego se ha pronunciado de este modo en su comparecencia tras la reunión de la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Santander, una cita tras la que ha lamentado que no se haya podido llegar a acuerdos.

"Tengo claro que cuando se quiere llegar a acuerdos, las cosas se hacen de otra manera", ha dicho el presidente gallego, que ha criticado que no se hubiesen cerrado textos de acuerdo previos en reuniones preparatorias.

"El presidente del Gobierno ha enunciado, porque ni siquiera los ha formulado de manera detallada, una serie de propuestas de acuerdo in voce, y así entenderán todos ustedes que en este formato es imposible llegar a ningún acuerdo", ha sostenido Rueda.

Rueda, que ha recordado que algunas comunidades incluso tuvieron que "llegar a acciones ante los tribunales para conseguir que se cumpliese algo que está previsto en la normativa", como es la celebración de este encuentro cuando así lo solicita un número determinado de presidentes, ha lamentado que no se llegase a acuerdos por la falta de preparación previa.

El titular de la Xunta ha sostenido que había "alguna propuesta" que a él le hubiese gustado acordar si hubiese sido "previamente debatida en sesiones anteriores", sobre todo en asuntos relacionados con la ayuda a las comunidades autónomas, especialmente la Valenciana, afectadas por la DANA.

"Ningún ministerio se ha puesto en contacto con la Xunta para empezar a tratar estos temas", ha afirmado el presidente, que ha asegurado tener la "impresión" por "el formato y por la dinámica" que este encuentro fue "una reproducción en cuanto a eficacia de las reuniones bilaterales".

En este sentido, ha censurado que la voluntad del Gobierno "haya sido muy escasa" ante las peticiones "muy mayoritarias de las comunidades autónomas" y "no solo las gobernadas por el PP". "Queda esperar a que por lo menos lo ahí hablado tenga después un desarrollo en otros foros y en las conferencias sectoriales", ha afirmado para asegurar que el resultado de este viernes no le "invita" a "ser muy optimista".

FINANCIACIÓN

En materia de financiación, el titular del Ejecutivo gallego ha censurado que Sánchez anunciase la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sólo para abordar la condonación de la deuda a las comunidades autónomas. "Desde luego yo le he expresado, y no he sido el único, que el CPFF debe ser convocado sin ninguna duda de forma urgente, pero para abordar el modelo de financiación", ha afirmado el presidente gallego, que ha asegurado que "todo lo demás, respecto a la urgencia, es secundario".

Rueda ha argumentado que hay "un consenso general" de que la negociación del nuevo modelo de financiación "es urgente" toda vez que las comunidades autónomas están financiadas "de un modo muy deficitario" con respecto a la última vez que se acordó el sistema. "Cada una por sus razones, pero desde luego ninguna comunidad autónoma tiene una financiación adecuada y suficiente", ha indicado.

"Esto que debe abordarse cuanto antes, el presidente del Gobierno lo ha dejado sin respuesta", ha lamentado para asegurar que para Galicia que solo se contemple abordar la condonación de la deuda es "absolutamente insuficiente" y "no prioritario" frente a lo "inaplazable ya que es reunirse para hablar de lo principal".

Por último, en relación a la quita, Rueda ha asegurado que el presidente lo que hizo fue "confirmar las razones y los temores por los que Galicia se opone" a la propuesta. "Hay algunas comunidades autónomas, especialmente una, muy necesitada en estos momentos porque tiene una elevadísima inflación y, por lo tanto, necesita esa condonación", ha dicho para asegurar que "la situación de Galicia no es esa".

RECHAZO A LA BILATERALIDAD

Además, sobre la voluntad de Sánchez de compatibilizar la multilateralidad con la bilateralidad, Rueda ha subrayado que se le trasladó que "eso absolutamente imposible". "Lo que hay que hacer es sentarnos todos en el foro multilateral, que es el CPFF", ha indicado.

"Le hemos pedido expresamente que se corte cualquier negociación bilateral, cualquier posibilidad de concierto y cualquier transferencia unilateral de fondos como aventuramos que se puede estar produciendo en estos momento o se puede producir en el futuro", ha afirmado para asegurar que "desde Cataluña, el independentismo es lo que está pidiendo como condición previa a aprobar los Presupuestos Generales del Estado".

FONDOS EUROPEOS

En su intervención, además, ha explicado que el presidente del Gobierno hizo una propuesta, que según ha criticado solo "enunció", "sobre la posibilidad de dedicar parte de la financiación europea ordinaria", "reformular los fondos de cohesión", para "aportar solidaridad a las necesidades financieras de reparación por la DANA".

Rueda ha sostenido que "nadie se niega a esto" pero ha considerado que "hay que hablarlo". Así, ha considerado que se deben explicar "los detalles" y saber en qué proporción va a aportar el estado y en qué proporción tendrán que hacerlo las comunidades.

Con todo, ha trasladado que Galicia considera que el Gobierno debería apostar antes por "movilizar los fondos Next Generation". "Porque sigue habiendo una gran parte sin convocar como el primer día y queda muy poco plazo a día de hoy", ha dicho para sostener que habiendo estos fondos "parece un poco ilógico" que se hable de otras partidas que "tienen un plazo de ejecución mucho más largo".

"Galicia no se niega a esto en principio, a falta de saber los detalles", ha afirmado para recordar que "no deja de ser una disposición de fondos que en principio eran para las comunidades.

Por último, también en materia de fondoss europeos, ha asegurado que "varias comunidades autónomas" y "no solo gobernadas por el PP", han vuelto a reclamar al Ejecutivo estatal la descentralización de la gestión de las partidas Next Generation. "No es la primera vez que se pide y el Gobierno da otra vez la callada por respuesta", ha censurado para criticar que no diga que "está dispuesto a esto cuando ya queda muy poco plazo para invertir y certificar fondos que, insisto, no están todavía ni convocados".