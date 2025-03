Mazón remitirá al Gobierno y a las CCAA un listado de 30 barrancos y presas en riesgo alto de inundación

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que remitirá al Gobierno y al resto de comunidades autónomas un listado con los 30 barrancos, presas y encauzamientos en "riesgo de alta inundación", una situación en la que según él viven actualmente "2,5 millones de españoles", para "poner en marcha un plan nacional contra inundaciones".

En rueda de prensa este viernes por la tarde tras la Conferencia de Presidentes en Santander, Mazón ha lamentado la falta de acuerdos --"nos vamos como hemos venido"-- y que no se haya hablado "monográficamente" sobre la dana que el pasado 29 de octubre arrasó la provincia de Valencia.

El jefe del Consell ha criticado que el Gobierno no haya respondido a las dos principales propuestas que ha trasladado en Santander: el plan contra inundaciones y un fondo estatal para catástrofes, ante "la obligación moral" de que no se vuelva a producir una tragedia similar a la dana.

Se ha comprometido a remitir "en los próximos días" por escrito el desarrollo de estas propuestas: un fondo que evite la burocracia en la recepción de las ayudas y "las lentitudes de consorcios de seguros que tardan siglos", que según él "el Gobierno si quiere puede poner en marcha mañana", y un plan contra inundaciones que "si quiere ya se puede encargar" para evitar el riesgo en 30 infraestructuras que "en estos momentos necesitan ser reformadas".

Sobre esos 30 puntos en riesgo, ha aclarado a los periodistas que se trata de un listado que "es público" y está recogido en los planes estatales de cuenca. "Ni siquiera han hecho sus proyectos de encauzamiento para evitar estas riadas", ha reprochado al Gobierno, y ha hecho hincapié en que "es una responsabilidad moral para todos".

Respecto a las ayudas del Gobierno para los afectados por la dana, ha vuelto a exigir que "los valencianos no tengan que devolverles en forma de impuestos, IVA, IRPF o intereses", ya que ha señalado que "gran parte de las aprobadas son créditos ICO que, una vez pasadas las carencias, habrá que devolver con intereses". "Solo la duda de que esto pueda ocurrir nos parece inmoral", ha acusado.

Ante esta situación, ha asegurado que ha "exigido a Pedro Sánchez que todas y cada una de las medidas queden absolutamente condonadas de intereses" para evitar ese "susto inmoral" de que haya que pagar impuestos por recibir las ayudas.

VIVIENDA Y SANIDAD

En cuanto a otros asuntos tratados en la conferencia, Mazón ha censurado que no se han alcanzado acuerdos en materia de vivienda porque "el Gobierno no ha propuesto nada, más allá de la creación, de hoy para hoy, de una empresa pública de vivienda" con la que, ha agregado, ya cuentan varias comunidades como la valenciana.

"No sabemos exactamente si esto va a aumentar la oferta que necesitamos, cuándo lo va a hacer, si va a duplicar competencias o si va simplemente a aumentar más el gasto público. Duplicar por duplicar, invadir competencias por invadir, no nos parece, pero esperaremos a que se nos desarrolle porque no se nos ha desarrollado nada", ha expuesto, y ha insistido en su propuesta de rebajar el IVA para las viviendas públicas de protección oficial.

En materia sanitaria, ha lamentado que "la única propuesta" hayan sido "doscientos y pico millones para implantar sistemas de inteligencia artificial", al considerar que "evidentemente, no arregla la carencia de personal sanitario" en la Comunitat Valenciana, como tampoco se ha hablado de la homologación de títulos extracomunitarios o del complemento de las plazas MIR: "Nada se nos ha dicho de soluciones reales y concretas".

"EL GOBIERNO NO SE HA MOJADO"

En general, el dirigente valenciano ha criticado que el Gobierno no se haya "mojado" ni haya "puesto recursos por delante" en la Conferencia de Presidentes para los afectados por la dana.

"Agradezco que la bandera valenciana haya estado presidiendo junto a la española, agradezco el gesto de que en las acreditaciones ponga 'tots a una', pero hubiera preferido más recursos y menos gestos, más dinero, más millones, más compromiso, más respuestas y menos logotipos y banderas, que agradezco pero no solucionan el problema valenciano", ha aseverado.

Además, ha señalado que esta cita se ha producido porque los presidentes autonómicos del PP tuvieron que acudir a un recurso contencioso-administrativo para convocarla: "El Gobierno venía arrastrando los pies y ha seguido arrastrándolos a día de hoy. Parece que la cultura de que si quieren algo que lo pidan se está extendiendo por toda España".

En esta línea, ha rechazado que la conferencia se haya celebrado sin una reunión previa ni "ninguna propuesta por escrito para ser estudiada". "Vinimos sin propuesta y nos vamos sin respuesta por parte del Gobierno", ha ilustrado.

APOYA PROPUESTAS DE EXTREMADURA Y MURCIA

En cambio, Mazón ha destacado que la Generalitat apoya la medida propuesta por Extremadura de "parar el desmantelamiento de la energía nuclear" en España y evitar así el cierre de centrales como la de Cofrentes (Valencia), programado para 2030. "Hasta Teresa Ribera ha acabado diciendo que es una energía limpia, para sorpresa de todos", ha lanzado sobra la comisaria europea y exministra.

También ha valorado positivamente la petición de Murcia de abordar un pacto estatal del agua que dé entrada a un nuevo plan hidrológico en España, algo que ha relacionado con su propuesta de un plan contra inundaciones. "Desde que Sánchez es presidente sigue sin existir una política nacional del agua", ha aseverado.