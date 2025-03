Illa defiende los trabajos previos a la reunión ante críticas por falta de acuerdos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido los trabajos realizados por el Gobierno previos a la 27 Conferencia de Presidentes, que se ha celebrado este viernes en Santander, ante las críticas de otros presidentes autonómicos por la falta de acuerdos.

"La cumbre ha sido en sí misma un éxito", ha defendido Illa en rueda de prensa este viernes tras salir de la reunión, donde ha señalado que el encuentro ha servido para compartir puntos de vista y abordar cuatro temas relevantes como vivienda, financiación, inmigración y sanidad.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha criticado que no ha habido acuerdo; el de Canarias, Fernando Clavijo, ha calificado de "oportunidad perdida" la reunión por la falta de acuerdos, y el jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, ha reprochado que la condonación de la deuda a las comunidades sea el único compromiso al que se ha llegado y considera que hay una escasa voluntad --textualmente-- de llegar a acuerdos.

REUNIONES PREVIAS

Illa ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con todos los presidentes autonómicos antes de la cumbre, y ha criticado: "Que digan que no hay acuerdo en materia de inmigración porque la cumbre estaba mal preparada, pues, hombre, en función de quién lo diga, en fin, me voy a contener, no me hagan ir más allá, porque ya está bien, ¿no?".

El presidente catalán ha sostenido que llevan varios meses hablando sobre este tema: "Y estamos hablando de personas, de menores no acompañados. En fin. Quedémonos aquí. No contribuyamos más al ruido en este asunto", ha zanjado.

RESPONDE A AYUSO

También ha afeado las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho que España "no es un Estado federal", y ha instado a Sánchez a incluirlo en su programa electoral si quiere que esto cambie.

Illa ha defendido que el PSOE tiene por costumbre llevar sus propuestas en los programas electorales y celebrar congresos: "A diferencia de otros, que llevan nueve años sin hacerlo", ha dicho en alusión velada al PP.

"Que empiecen por aquí, poniéndose de acuerdo ellos primero en un congreso. Ahí nos pueden copiar, llevar las cosas claritas en los programas electorales para que la gente sepa a qué atenerse", ha sostenido.

REFORMAR LA LEY DEL SUELO

En cuanto a la vivienda, Illa se ha mostrado favorable a la reforma en el Congreso de la Ley del suelo "para poner más suelo a disposición de la construcción de vivienda pública y para también adaptar la ley a los requerimientos de la situación actual".

El presidente catalán ha calificado de muy relevante esta propuesta lanzada por Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes, y ha llamado a construir "un amplio consenso para poderlo reformar lo antes posible".

Ha sostenido que la vivienda es la cuestión que más afecta a la desigualdad entre ciudadanos, y ha trasladado a sus homólogos que Cataluña "tiene la propuesta más ambiciosa de todas las comunidades autónomas en materia de vivienda".