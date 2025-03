El presidente de Ceuta demanda un acuerdo de Estado solidario para el reparto de menores migrantes

Buruaga ve "un parche y un cebo" la condonación de la deuda: "No es la panacea ni la solución" Buruaga critica la propuesta de condonación de deuda del Gobierno como un "parche" y un "cebo", señalando la falta de consenso tras la Conferencia de Presidentes en Santander

Clavijo considera que el encuentro ha sido una "oportunidad perdida" al concluir sin acuerdo Fernando Clavijo lamenta que la Conferencia de Presidentes no haya logrado acuerdos sobre la gestión migratoria y propone un mecanismo extraordinario para la distribución de menores extranjeros no acompañados