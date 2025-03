Chivite afirma que Navarra también tiene que salir beneficiada de una condonación de deuda

Santander, 13 dic (EFE).- La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado al término de la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Santander que, si se lleva a cabo una condonación de la deuda autonómica, la Comunidad Foral también debería salir beneficiada.

En todo caso, ha señalado la presidenta en una comparecencia ante los medios de comunicación, esa es una cuestión que, llegado el caso, deberán tratar entre Navarra y el Estado de forma bilateral.

Respecto al problema de acceso a la vivienda, ha considerado que es "absolutamente incoherente" decir desde las comunidades del PP que la Ley del Derecho a la Vivienda no funciona, "cuando no la están aplicando".

Tras apostar por un reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas, ha puesto de relieve que Navarra acoge a 305 menores y sus recursos están ya "al límite" de su capacidad. Ha censurado que otras comunidades no sean tan solidarias como Navarra, porque "ahí se está jugando a otras cosas, y no a lo que pide la ciudadanía. EFE

