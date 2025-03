Buruaga, "decepcionada" tras "no haber acuerdos" por un Sánchez "reo de sus socios"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha mostrado su "decepción" con la 27 Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Santander porque "no ha habido acuerdos", tal y como "se veía venir".

A su juicio, esta falta de avances se debe a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "reo de sus socios" en asuntos como la financiación autonómica, las políticas de vivienda o las de inmigración que estaban en el orden del día, así como "para relacionarse con el resto de los presidentes autonómicos y para forjar acuerdos de país".

"No ha habido acuerdos porque el Gobierno de España no ha dado la más mínima oportunidad", ha lamentado la presidenta anfitriona del encuentro en una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de La Magdalena al término de la Conferencia.

Buruaga ha señalado que "a lo mejor se ha dejado llevar por el espíritu de la Navidad", pero "tenía un mínimo atisbo de esperanza" de que esta reunión pudiera ser "útil". "A lo mejor peco de inocente", ha apostillado, achacándolo a que es "novata" en este tipo de eventos.

Así, ha lamentado que, tras convocarse esta cita "forzada" por la mayoría de comunidades gobernadas por el PP después de casi tres años sin celebrarse --la anterior fue la organizada en La Palma en marzo de 2022--, "no ha habido intercambio de documentación, ni ha habido propuestas". "Durante todo este tiempo no ha habido un solo gesto, no ha habido un solo intento de allanar el camino en asuntos en los que las posturas de partida estaban muy alejadas".

Y aunque ha puesto en valor que en esta jornada se ha mantenido un diálogo "franco" y "sincero", ha sido "un diálogo sin resultados". "Me gustaría poder decir otra cosa, pero ha sucedido lo que se venía a venir", ha insistido.

"HIPOTECAS" DE SÁNCHEZ CON SUS SOCIOS

En este sentido, la jefa del Ejecutivo cántabro ha criticado que "no se puede venir aquí con hipotecas" como las que cree que tiene Sánchez: "las hipotecas que suponen los siete votos que necesita para aferrarse en el poder".

Además, ha opinado que al presidente socialista "le gustan muy poco aquellos órganos que no puede colonizar y que no puede instrumentalizar", y trata de tener "perfil bajo y poca visibilidad". "Es lo que yo he visto. No he visto ningún intento serio de poder salir de esta conferencia de presidentes con acuerdos", ha valorado la 'popular'.

Por ejemplo, ha señalado que en cuanto a políticas de vivienda no ha habido "ningún tipo de concreción" por parte del presidente del Gobierno más allá de referirse a la necesidad de reformar la Ley del Suelo --algo en lo que a grandes rasgos "todos estamos de acuerdo"--; al tiempo que, en materia de financiación autonómica, "no ha hablado expresamente" del cupo catalán, aunque sí de "singularidad" y de "bilateralidad".

Cantabria ha incidido en este punto en que "tenemos que blindar ese régimen común" de financiación y que el Gobierno "tiene que desistir, frenar el cupo separatista y cortar de raíz cualquier avance hacia la independencia y la soberanía fiscal de Cataluña".

De hecho, Buruaga cree que ese habría sido "el mejor punto de partida" para llegar a un acuerdo en esta Conferencia de Presidentes, enfocado a sentar las bases para una futura reforma del actual sistema de financiación autonómica. "Eso es lo único urgente, no la condonación de la deuda".

UN TRATO "COMO MERECEMOS"

No obstante, ha advertido que Cantabria seguirá "haciendo lo posible e incluso lo imposible para que el Gobierno nos trate y nos atienda como merecemos".

"Que nadie piense que porque somos una región pequeña no vamos a dar la batalla. Al contrario, yo creo que esta conferencia de presidentes refuerza, más aún si cabe, nuestro compromiso para seguir defendiendo, para seguir luchando, para que Cantabria no sea tratada como una región de segunda. Yo lo tengo muy claro. Ni España puede ser desmembrada, ni Cantabria puede quedar relegada", ha sentenciado.

Buruaga ha defendido que lo que han llevado las comunidades del PP --que "representan al 70% de los ciudadanos"-- a esta Conferencia de Presidentes son "acuerdos de mínimos", planteados "con rigor, con seriedad y con mucho sentido común", para solucionar problemas "importantísimos" que afectan a los españoles "vivan donde vivan, piensen como piensen, voten lo que voten".

Y es que "ninguno de ellos se resuelve con ideología, con demagogia y muchísimo menos con un mal diagnóstico de la situación", ha dicho, refiriéndose a temas abordados como la vivienda, la financiación autonómica, la migración o la falta de profesionales sanitarios. "Son problemas de Estado que requieren sentido de Estado y soluciones de Estado, y sobre todo pensar en el interés del conjunto de los españoles y no en el de unos pocos".