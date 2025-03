Barbón dice que ha constatado en el encuentro la existencia de dos facciones del PP "muy diferentes"

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha dicho este viernes que la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado en Santander le ha servido para constatar la existencia en el PP de dos facciones "muy diferentes". Así, ha explicado que hay líderes de ese partido que han mantenido el tono cordial mientras que existen otros que solo se dedican a "levantar puentes" e incluso a "atacar" a otras comunidades autónomas.

En el primer grupo Barbón ha ubicado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno Morilla, al de Galicia, Alfonso Rueda, o al de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Cuando en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes le han preguntado a Barbón por los nombres de los líderes de quienes considera que se oponen a todo, el dirigente asturiano ha evitado citarles.

"Yo soy muy correcto y prefiero no poner nombres a los que no, porque siempre hay que dar una segunda oportunidad", ha comentado el presidente asturiano que, no obstante, ha apuntado que ve más cordialidad en los dirigentes más veteranos frente al "noísmo" que antes estaba "focalizado en una persona" pero que ahora hay más que se suman a ese discurso.

Ha reiterado Barbón que la Conferencia de Presidentes no es el foro para hablar de financiación, algo que debe abordarse con un trabajo más técnico en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

No obstante, ha destacado que las intervenciones del presidente de la Generalit de Cataluña en Santander han servido para que dejase claro "su compromiso con la solidaridad". Además, Barbón ha explicado que Illa habló de multilateralidad "en varias ocasiones".

Barbón, que ha comparecido ante la prensa junto al consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, ha celebrado también el anuncio del Gobierno de convocar en el mes de enero un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la condonación de la deuda de las comunidades autónomas.

No obstante, el dirigente asturiano ha dicho que no conoce la cantidad que eso supondría para Asturias. "No nos dieron cifras", ha señalado. Ha precisado que la fórmula se basará en la pérdida de ingresos de las comunidades autónomas en la crisis económica.

En una reunión que en líneas generales ha transcurrido "En tono cordial", Barbón ha explicado que los dirigentes regionales también han hablado de vivienda y que ha surgido un cierto debate sobre si la actual legislación es útil o no. Barbón apuesta por aplicar la nueva normativa y ha dicho que Gijón, donde gobiernan partidos de derecha, ya ha solicitado la declaración de zonas tensionadas a nivel turístico.

También se ha referido a lo comentado en materia de inmigración, y se ha posicionado a favor de un cambio normativo "desde una perspectiva humanista".

En lo que respecta a la sanidad, Barbón ha recibido con "brazos abiertos" los avances que puedan producirse en base a la inteligencia artificial, además de todo lo que tiene que ver con promover más plazas.

El presidente de Asturias, por último, ha dicho que él se ha referido a dos cuestiones que también considera importantes. Una es la necesidad de un pacto de estado contra la siniestralidad laboral y la otra es referente a la conveniencia de una estrategia industrial a nivel europeo ante las políticas "agresivas" de Estados Unidos y China. Sin embargo, nadie más quiso hablar de estos dos asuntos que planteó, ha reconocido Barbón.