Baraja pide perdón a la afición del Valencia y avisa de que no se van a rendir

Valladolid, 13 dic (EFE).- Rubén Baraja, entrenador del Valencia, pidió perdón a su afición por el resultado cosechado este viernes en su visita al Valladolid (1-0), que les deja colistas, "y por el sufrimiento" de esta temporada y avisó de que "no es el momento de desfallecer" y de que sus jugadores no se van a rendir tras esta nueva derrota.

"Estamos muy dolidos por el resultado pero no podemos desfallecer ni bajar los brazos y tenemos que seguir adelante, en los momentos de máxima dificultad hay que echarle carácter y personalidad y saber que se puede conseguir, hay que resistir. No nos vamos a rendir, en nuestro vocabulario no está esa palabra", dijo a Dazn.

Reconoció que están "jodidísimos" por el resultado porque le habían puesto "mucha ilusión" al partido de hoy para revertir su situación y lamentó que el choque se decidiese "por un error" de su equipo que les obligó a ir a remolque hasta el final.

"No es momento de desfallecer, hay que seguir adelante y preparar el siguiente partido, no siempre nos van a salir las cosas como hoy. Los jugadores están mal, jodidos, porque quieren cambiar la situación, ponen todo lo que tienen pero las cosas no salen", añadió.

Por último preguntado por si temía por su futuro, dijo que él está "centrado en el juego" y en lo que pueda dar su equipo, "y nada más" por lo que no está para "otras historias". EFE