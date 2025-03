Alberto Gracia convierte su ciudad, Ferrol, en película con 'La Parra'

Raúl Salgado

Ferrol, 13 dic (EFE).- Aclamada por la crítica, la película 'La Parra' se estrena este viernes en salas de toda España como cierre a "un parto muy doloroso", en palabras de su propio director, Alberto Gracia (Ferrol, 1978).

Su filme tiene protagonistas, pero su ciudad de origen es el eje central del relato, que desliza escenas oscuras, situaciones extremas o detalles que al residente en la urbe naval ya le parecen cotidianos, como ese cartel de 'Cerrado por nostalgia' que luce donde un día abría sus puertas una librería en la céntrica calle Real.

Un lienzo que refleja una localidad alejada del cliché en lo social, de la pugna entre su pasado vinculado a la Armada y la lucha obrera en el corazón de sus astilleros, pero que responde a una imagen consolidada de enclave en declive contra la que parece revolverse desde hace escasamente unos años.

Gracia ha charlado con EFE antes de que La Parra, una emblemática pensión en la que han pernoctado algunos de los personajes populares más peculiares de Ferrol, ya pertenezca al público que llena en la tarde de este viernes las dos salas de los Dúplex, los únicos cines que siguen abiertos en la ciudad, para compartir con él sendos pases especiales.

"No soy nada fan del cine íntimo, se hace para uno mismo y no va a ningún sitio más allá de la autosatisfacción", apunta sin titubear el cineasta, que considera que su obra "ha tenido un buen recorrido para lo pequeña que es".

Sin un "gran presupuesto" y tras "un proceso muy largo", incluso dañado por la pandemia y algunos problemas de financiación, inició su período de brillo con la proyección en la sección oficial del Festival de Róterdam, para verse después en certámenes de Nueva York o Buenos Aires y, recientemente, en la Seminci de Valladolid.

Premios y aplausos para arrancar un "proceso muy divertido, viajamos mucho", por el cual, admite Gracia, quienes la han visto "dicen que no quieren venir aquí y otros todo lo contrario"; no en vano, confiesa que sus películas "gustan mucho o nada, indiferente no te dejan".

Alfonso Míguez, Pilar Soto, Lorena Iglesias y Emilio Buale encabezan su elenco, pero Ferrol "es el personaje principal", ya que no hace "diferenciación entre el personaje y Ferrol, es una especie de proyección suya".

Alberto Gracia se reencuentra con su lugar de origen, pero dibuja un punto en el mapa que podría "existir o no", y apela al juego en torno a la idea de que los "monstruos viven en nuestra cabeza", al destino que le espera a un hombre abocado a regresar a la urbe que se trazó al servicio del Estado tras la muerte de su padre.

Con un concurso televisivo como primer impacto, sirve una historia con "un personaje que fuese muy Ferrol", cargada de "mucha esperanza" aunque tenga "cruda realidad" y con destellos de los propios clientes de La Parra, pero también con algunas "localizaciones esperpénticas".

"El argumento tampoco es lo más importante de la película", sostiene el cineasta, que emplaza a "conocer lo que nos rodea" y que no se queda "jamás en mis experiencias; intento universalizar o generalizar las mías con las de los demás".

Y lo hace desde la honestidad, aunque matizando que la defiende "como punto de partida, hay que saber poner límite a tu deseo", y con grandes dosis de "intensidad", los ingredientes que hornean "una muy buena película y que vale la pena ver". EFE

