Temas del día de EFE España del jueves 12 de diciembre de 2024 (13:30 horas)

CASO KOLDO

Madrid - El exministro de Transportes y antiguo 'número dos' del PSOE, José Luis Ábalos, comparece este jueves en el Tribunal Supremo donde declara por primera vez ante el juez como investigado por su presunta implicación en el caso Koldo, en una declaración a la que solo asiste la acusación popular del PP por decisión del magistrado.

TEMPORAL INUNDACIONES

Madrid/València - Efectivos de las Fuerzas Armadas han encontrado a primera hora de la mañana de este jueves el cadáver de una persona en la localidad valenciana de Paiporta, epicentro de la dana, que podría corresponder al de una de las cuatro personas que siguen desaparecidas.

BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - El juez que investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias y apropiación indebida, ha pedido a la Presidencia del Gobierno la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de trabajadores y asesores que desempeñan sus labores en el Palacio de La Moncloa.

SEGURIDAD CIUDADANA

Madrid - El tercer intento de reformar la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, continúa su trámite parlamentario tras superar como era previsible los dos intentos que pretendían frenarla presentados por PP y Vox que, con argumentos similares, ya rebautizan la futura nueva norma como "ley Otegi", "de inseguridad ciudadana" o del "caos en las calles".

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Madrid - El Ministerio de Cultura restituye a sus legítimos propietarios obras incautadas por el franquismo, en el primer acto del departamento que dirige Ernest Urtasun tras publicar el pasado mes de junio un inventario de bienes para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática.

LEY EUTANASIA

Madrid - El año pasado 766 personas pidieron la eutanasia, un 24,8 % más que en 2022, de las que 334 recibieron la ayuda para morir, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Sanidad, que reflejan, no obstante, que una cuarta parte de los solicitantes falleció antes de que se resolviera su demanda.

CONFERENCIA PRESIDENTES (ANÁLISIS)

Madrid - Los presidentes autonómicos arman sus discursos de cara a la XXVII Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Santander, una cita a la que acuden con posiciones alejadas en los principales temas de la agenda, de la financiación autonómica a la inmigración. Noelia López

ERC CONGRESO

Barcelona - Oriol Junqueras ha abogado por que ERC sea "lo más grande, fuerte y útil posible", mientras que Xavier Godàs ha pedido que esta formación "no salga de su perímetro" porque si no corre el riesgo de quedar "diluida" durante un debate organizado por el partido a menos de 48 horas de la segunda vuelta de las elecciones internas.

TURISMO COYUNTURA

Madrid - A días del cierre de un año que se prevé de nuevo histórico para el turismo en España, directivos y representantes del sector se dan cita en una jornada organizada por Forbes para debatir sobre retos como el de la masificación, la regulación y la sostenibilidad.

VIVIENDA COYUNTURA

Madrid - El Ministerio de Vivienda da a conocer los datos de compraventas del tercer trimestre del año, después de crecer un 11 % en el segundo y lograr la mayor cifra desde mediados de 2022 gracias al tirón de la segunda mano.

THYSSEN BARCELONA

Barcelona - La baronesa Carmen Thyssen, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente del grupo inversor Stoneweg, Jaume Sabater, informan sobre el acuerdo para ubicar en la capital catalana un Museo Carmen Thyssen.

MÚSICA NAVIDAD (CRÓNICA)

Madrid - Ya sea por casualidad o por razones de oportunidad empresarial, no se recuerda una temporada navideña como la de 2024 en la que los artistas españoles se volcaran tanto con la música especialmente pensada para estas fiestas, de David Bisbal a Iván Ferreiro. ¿Podría alguno de ellos arrebatarle a Raphael la corona de rey de la Navidad? Javier Herrero

JUGUETES NAVIDAD

Madrid - En plena campaña navideña, el sector del juguete prevé acabar 2024 plano en cuanto al volumen de ventas en comparación con el año anterior, con una cuota de las ventas en línea que ya asciende hasta el 35 % del total, según el balance elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ).

TIEMPO INVIERNO

Madrid - El invierno astronómico, que comenzará el próximo 21 de diciembre a las 10:21 hora peninsular, se prevé más cálido de lo normal y menos lluvioso, tras un otoño que ha sido el séptimo más húmedo del siglo XXI y el vigésimo desde 1961.

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE A LAS 13:30 HORAS

POLÍTICA

18:00h.- Madrid.- POLÍTICA DESINFORMACIÓN.- El exdiputado de Podemos Pablo Echenique presenta el libro 'Bulos: Manual de combate' del secretario general de FACUA Rubén Sánchez Facultad de Ciencias de la Información. Avenida de la Complutense, 3.(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

18:30h.- Vitoria.- CONFERENCIA PRESIDENTES- El lehendakari Imanol Pradales y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantienen una reunión previa a la Conferencia de Presidentes con el objetivo de presentar una alternativa al reparto autonómico de menores extranjeros. Lehendakaritza - c/ Navarra.(Texto)(Foto) (Vídeo)(Audio)

19:00h.- Barcelona.- ERC CONGRESO.- Debate entre Oriol Junqueras (Militància Decidim) y Xavier Godàs (Nova Esquerra Nacional), los dos candidatos a la presidencia de ERC. Canal de Youtube de ERC. (Texto) (Vídeo)(Audio)

19:00h.- Barcelona.- CONFERENCIA URKULLU.- El exlehendakari Iñigo Urkullu ofrece una conferencia en Barcelona bajo el título 'Retos globales, prioridades locales', en el marco de la conferencia anual del Legado Pasqual Maragall. Auditori RBA (Av. Diagonal, 189). (Texto)

19:00h.- Santander.- CONFERENCIA PRESIDENTES.- El PSOE de Cantabria celebra un acto abierto al público, previo a la Conferencia de Presidentes, con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, la de Navarra, María Chivite, y el secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga. Paraninfo de la Universidad. (Texto) (Foto)

19:30h.- Madrid.- LIBRO FRANCO.- Presentación del libro 'Franco para jóvenes', con los autores, José Antonio Martínez Soler y Erik Martínez Westley, y el secretario de Estado de Memoria Democrática. Fernando Martínez. Calle Prado 21

ECONOMÍA

15:00h.- Burela (Lugo).- COFRADÍA BURELA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inaugura los actos conmemorativos del centenario de la Cofradía de Pescadores de Burela. Posteriormente (16:15 h.), atiende a los medios de comunicación. Puerto pesquero

16:45h.- Córdoba.- GOBIERNO INDUSTRIA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, visita las instalaciones del grupo empresarial Cunext Copper para conocer su proyecto de producción de cobre verde. A su llegada, atiende a los medios de comunicación. Cunext Copper. Avda. de la Fábrica s/n. (Texto) (Foto)

18:00h.- Madrid.- MERCADOS CAPITALES. - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, participa en el acto 'Retos del acceso a los mercados de capitales en el sector de Ciencias de la Vida', en la sede de la Bolsa de Madrid.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

16:30h.- Cádiz.- ABOGADOS DIVORCIOS.- Cerca de 150 abogados y jueces especialistas en divorcios se cita en un congreso Cádiz para debatir los problemas de estos procesos. Palacio de Congresos (Texto)

19:00h.- Madrid.- DERECHOS HUMANOS.- Acto de entrega de la XXVI edición de los Premios Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española al abogado de oficio César Pinto, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), el portal de información Para inmigrantes y la trabajadora social María Auxiliadora Trujillo. Palacio de Linares (Casa de América). C/ Marqués de Duero, 2

SOCIEDAD

16:00h.- Madrid.- ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.- El Instituto Superior de Formación Sanitaria del Consejo General de Enfermería, en colaboración con Moderna, organiza el webinar 'Virus respiratorio sincitial en personas mayores'. Online

16:00h.- Madrid.- SALUD ELA.- La Fundación Luzón, en colaboración con la Fundación Ramón Areces, organiza el VIII Encuentro Internacional de la ELA en España, dedicado en esta ocasión a la búsqueda de un tratamiento para esta enfermedad. Calle Vitruvio, 5 y YouTube

16:00h.- Madrid.- DESARROLLO SOSTENIBLE.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, preside el Pleno del Consejo de Desarrollo Sostenible, en la sede del Ministerio.

16:30h.- Barcelona.- MUERTE DIGNA.- Acto de conmemoración de los 40 años de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), acto que contará con la presencia del primer presidente de la historia de la organización, Miguel Carrer de la Canuda, 6. (Texto)

17:00h.- Madrid.- UNIVERSIDADES FINANCIACIÓN.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, firma el convenio para activar, en la Comunidad de Madrid, el 'Programa María Goyri' de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas, en la sede del Ministerio.

23:59h.- Salamanca.- NOCHEVIEJA UNIVERSITARIA.- Más de 15.000 jóvenes de distintas partes de España se reúnen en la plaza Mayor de Salamanca para celebrarla tradicional Nochevieja Universitaria, en la que se toman doce gominolas en lugar de doce uvas antes de regresar a casa por Navidad. Plaza Mayor. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

18:30h.- Pamplona.- CULTURA CINE.- El cineasta Manuel Gutiérrez Aragón presenta su libro 'Vida y maravillas' que recoge sus memorias en una conversación con el escritor Manuel Hidalgo, tras la que se proyectará su película 'Maravillas'. Biblioteca de Navarra

19:00h.- Málaga.- CULTURA IDENTIDAD.- Presentación de 'The Malagueñer', un proyecto artístico inspirado en la revista estadounidense 'The New Yorker' que pone en valor la cultura e identidad de Málaga a través de ilustraciones creadas por artistas locales. Sede del Ateneo, c/ Compañía, 2.

19:00h.- Salamanca.- PREMIO LIBRERÍA.- La librería salmantina Letras Corsarias recibe en su local el Premio Librería Cultural 2024, otorgado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías (CEGAL), con el apoyo del Ministerio de Cultura. Librería Letras Corsarias (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- CULTURA LIBROS.- El filósofo Javier Sádaba presenta su último libro 'Al final del viaje. Mi vida, mi mundo', de la editorial Almuzara, donde reflexiona sobre diversos aspectos desde la Transición hasta la actualidad. C/Lorenzana, 2

19:30h.- San Sebastián.- GASTRONOMÍA MUJERES.- El colectivo Mantala, con el apoyo del Basque Culinary Center y Hazi Fundazioa, presenta el libro 'Mamia: mujeres que han transformado la gastronomía vasca'. Basque Culinary Center. (Texto) (Foto)

20:00h.- Logroño.- CARLOS NÚÑEZ.- El gaitero Carlos Núñez ofrece en el teatro Bretón de Logroño un concierto dentro de su gira internacional para presentar su último disco, en el que reivindica las influencias mediterráneas y del norte que conviven en la música celta. (Texto)

