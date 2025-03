Král: "Lo más importante es no encajar goles"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 12 dic (EFE).- El centrocampista del Espanyol Alexander Král ha asegurado este jueves que "lo más importante es empezar defendiendo bien y no encajar goles", ya que, tal como ha reflexionado, "desde el trabajo atrás se desarrollan las acciones defensivas".

El futbolista checo, en declaraciones al club tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, ha explicado que deben centrarse "en cada balón" como hicieron en la victoria contra el Celta de hace dos semanas (3-1): "Lo importante es jugar como un equipo. Defendimos muy bien y esta es la clave".

Por otra parte, el jugador ha insistido en que tanto sus compañeros como él deben afrontar la competición "más en serio porque llega el momento de ganar puntos". El blanquiazul ha apostado por trabajar duro y mantenerse "positivo" de cara a los siguientes compromisos.

Král, en cualquier caso, no ha escondido que ha vivido jornadas complejas: "Las últimas semanas han sido duras porque no hemos conseguido muchos puntos y estoy un poco decepcionado, pero intento ser positivo. Procuro dejarlo todo en el campo y creo que con esta mentalidad tendremos éxito".

Respecto al partido contra Osasuna de este sábado en el RCDE Stadium, el centrocampista ha destacado que el rival lo está haciendo "muy bien" y confía en firmar un buen encuentro con el apoyo de la afición periquita. "Incluso en los tiempos difíciles sentimos su respaldo", ha apuntado.

En el plano personal, Kral se ha mostrado "muy contento" por sus primeros meses en el club: "La gente me está ayudando, aunque mi castellano todavía no es perfecto. En este sentido (por el idioma) es un poco más difícil, pero me están respaldando y estoy muy unido al equipo. Esto me ayuda dentro del campo". EFE

