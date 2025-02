JxCat tacha de "oportunista" un eventual encuentro entre Sánchez y Puigdemont

Barcelona, 12 dic (EFE).- El vicepresidente y portavoz de JxCat, Josep Rius, ha tachado de "oportunista" y "cortina de humo" que se esté poniendo encima de la mesa un eventual encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de JxCat, Carles Puigdemont, que no está agendado.

"Quizás sí que es un poco raro y oportunista que, después de que el lunes denunciásemos que el acuerdo con el PSOE no se estaba cumpliendo debidamente, que ahora se haga. Es un poco raro y oportunista, quizás una cortina de humo", ha asegurado en declaraciones a La 2 y Ràdio 4.

Ayer, en una conversación informal con periodistas con motivo de la copa de Navidad en Moncloa, Sánchez mantuvo abierta la puerta a una futura reunión con Puigdemont, como un paso de coherencia política.

Al respecto, Rius, cercano a Puigdemont, ha negado que este encuentro se haya programado y ha recordado que es "una cuestión que viene de lejos" porque estaba previsto que se produjese durante un viaje de Sánchez a Bruselas: "Finalmente tenía que ser solo una fotografía, y dijimos que por una fotografía no lo haríamos", ha indicado.

Con todo, Rius ha dejado claro que JxCat no caerá "en el chantaje que hace el PSOE del miedo a un Gobierno del PP y Vox como coartada para que pueda incumplir el acuerdo de Bruselas".

"Nosotros no fuimos a Madrid a defender un bloque de izquierdas. Estamos en Madrid para defender Cataluña. En este chantaje para no cumplir los acuerdos no entraremos", ha sostenido.

Por otro lado, la portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha señalado que ha llegado el momento de que el Gobierno "se ponga al día con todo lo que tiene pendiente en Cataluña".

En declaraciones a TV3, Nogueras ha asegurado que, si el Gobierno "se pone al día", "parecerá que se ha tomado en serio" la posición de JxCat, una formación que, ha dicho, ya ha demostrado que puede votar 'no' a propuestas del Gobierno cuando "tiene motivos" para hacerlo.