Barbón y Chivite defienden la política "constructiva": "Con pim pam pum y ruido irá mal"

Santander, 12 dic (EFE).- Los presidentes socialistas de Asturias, Adrián Barbón, y de Navarra, María Chivite, han reivindicado la política útil y constructiva y el diálogo ante la Conferencia de Presidentes que se celebra mañana en Santander, y han advertido de que "con el pim pam pum" irá mal y que "con ruido solo se deslegitima la política".

El PSOE de Cantabria ha organizado este jueves un acto abierto al público, previo a la Conferencia de Presidentes, con el presidente del Principado de Asturias y con la de Navarra, junto al secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga.

Adrián Barbón ha confiado en que en la Conferencia de Presidentes de mañana pueda producirse un "diálogo constructivo" y que no se convierta "en un foco de distracción" o "de oposición al Gobierno de España". Según ha manifestado, le "preocupa" escuchar planteamientos que "suponen levantar muros" ya con carácter previo a la Conferencia de Presidentes, y ha rechazado la "política tóxica".

"Mal planteamiento van a hacer algunos y algunas si mañana lo abordan como un Congreso o Senado", ha dicho Barbón, que ha añadido que no cree que "el papel de un presidente autonómico sea hacer oposición al Gobierno de España".

Ha añadido que ve "imposible" que en la Conferencia de Presidentes haya avance sobre financiación autonómica porque "no es el órgano con capacidad de decisión" en este ámbito. "No habrá ningún avance porque no es el foro", ha insistido.

Ha afirmado que defenderá mañana los intereses de su comunidad en ese asunto. "Pero sé que en este órgano no se va a acordar nada porque no es el competente", sino el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha agregado.

María Chivite, por su parte, ha reivindicado la "voluntad de diálogo" y de "llegar a acuerdos" porque "con ruido sólo se contribuye a deslegitimar la política".

La presidenta navarra ha insistido en que no va a "perder su voluntad de diálogo" ni su ánimo de "compartir reflexiones" y "las cosas que se hacen en los distintos territorios". EFE

