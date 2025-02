Rufián insiste en que Junts hará presidente a Feijóo por la via que sea: "Está allanando el camino"

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, sigue convencido de que "tarde o temprano" Junts hará presidente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sea con una moción de censura o por cualquier otra vía, y considera que la exigencia de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza o la enmienda pactada para desactivar un impuesto eléctrico demuestran que los de Carles Puigdemont "están allanando el camino".

"Estoy absolutamente convencido de que Junts hará tarde o temprano presidente a Feijóo, por la vía la que sea, y que simplemente está allanando el camino tanto en Cataluña como aquí", ha afirmado en los pasillos del Congreso.

Según ha recordado, en el Parlamento "ya existe una mayoría de derechas" y que si Fejóo no es presidente es porque Junts "no se atreve". "Lo único que pasa es que Junts no se atreve a dar el paso, pero se atreverá. Lean a (Pilar) Rahola", ha añadido.