Declaran culpables a 2 acusados de matar a un turista tirándolo de una furgoneta en Palma

Palma, 11 dic (EFE).- El jurado ha declarado culpables a los dos acusados de matar a un turista alemán de 20 años en octubre de 2022, a que arrojaron desde una furgoneta en marcha en la autovía que une Llucmajor y Palma.

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Balears ha emitido este miércoles un veredicto de culpabilidad contra F.J.J.G. y J.D.R.S., acusados de matar al joven turista, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB)

Los miembros del jurado han considerado probado, por 7 votos a favor y 2 en contra, que los acusados que circulaban en una furgoneta por la autovía MA19, se pusieron de común acuerdo, abrieron la puerta al joven y lo empujaron a la carretera.

Lo consideran probado basándose en la declaración de dos testigos que manifestaron en el juicio que vieron el cuerpo caer desde la furgoneta y no le vieron levantarse en ningún momento. Los miembros del jurado no consideran creíbles las versiones que han ofrecido los procesados durante la celebración del juicio, donde dijeron que se tiró y no pudieron hacer nada para evitarlo.

El jurado también considera probado que la víctima había consumido alcohol y que al tirarlo a la autovía los acusados aceptaron las consecuencias y no desistieron de su acción: abandonaron el lugar y siguieron su ruta.

No consideran probado que los acusados, para causar la muerte del joven, aprovecharan la circunstancia de que iba bebido y que el tramo tenía poca visibilidad.

Tampoco se ha mostrado favorable a que se les pudiera conceder el indulto pero sí a la suspensión de la pena, en el caso de cumplir con los requisitos legales requeridos.

Tras la lectura del veredicto, la Fiscalía ha solicitado para los acusados una pena de 25 años de prisión para cada uno por un delito de asesinato; y alternativamente 15 años de prisión a cada uno por homicidio.

Las defensas de los acusados han solicitado la pena mínima y que se les condene por un delito de homicidio.

La magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado dictará sentencia en los próximos días.EFE