Baena: "De salir sería a un club mejor que el Villarreal y eso sería un 'top 10' mundial"

Vila-real (Castellón), 11 dic (EFE).- El internacional español Álex Baena aseguró que intenta no hacer caso de las informaciones sobre grandes clubes a los que interesa y apuntó que para salir del Villarreal, que considera su casa, debería ser para ir a un club más grande y que eso supondría recalar en uno de los diez mejores del mundo.

"Siempre he dicho, y siempre diré que para poder salir del Villarreal, tendría que ser un equipo mejor, y un equipo mejor que el Villarreal sería un 'top 10' del mundo. Siempre he dicho que el Villarreal es el club de mi vida y que estoy feliz aquí. Si algún día llega esa oportunidad ya miraremos todo por el bien de los dos", explicó en una rueda de prensa.

"Intento no mirar, siempre me van mandando cosas o me van llegando, pero nada. Yo estoy centrado en acabar la temporada en el Villarreal, y en seguir aquí, que es donde mejor estoy y más feliz soy.Al final van llegado cosas y siempre estás centrado en lo tuyo y en lo que puedes hacer ahora", añadió Baena, que llegó al club con quince años.

El jugador andaluz de 23 años admitió que su trayectoria de esta campaña es buena, algo que achacó al trabajo colectivo pero también a un proceso de maduración que espera que también le ayude cuando las cosas no vayan tan bien.

"Estoy encontrando muy bien con las estadísticas y los números y siempre gracias al equipo. Creo que de la temporada pasada a esta he dado un salto de madurez en cuanto al juego y a mí mismo, por lo que no quiero bajar ese nivel e intentar subirlo y cuando lleguen los momentos malos llevarlo con normalidad y no venirme abajo", resumió. EFE

