Aagesen se estrena en el Congreso y promete transparencia y ninguna opacidad en su agenda

Madrid, 11 dic (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que se ha estrenado hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, ha prometido transparencia y "ninguna opacidad" en su agenda, frente a las acusaciones del PP contra la actitud de su predecesora en el cargo, Teresa Ribera, ahora en la Comisión Europea.

En su turno de intervención, Aagesen ha destacado como prioridad política de su departamento mantener "la máxima lealtad" hacia las instituciones y el interés publico desde "la honestidad y la máxima integridad" en el desempeño de funciones.

"No tomaré decisiones que vayan en contra ni a favor de ningún interés personal", ha asegurado la ministra, tras destacar su compromiso en todo momento con "el respeto a la verdad, no a la falsedad".

"Nunca ha habido ningún trato de favor en la agenda" política de la que fuera previamente su predecesora, ha insistido la nueva ministra para la Transición Ecológica en respuesta a las acusaciones de la diputada del PP María Pilar Alía.

La diputada ha reprochado a Aagesen su "evasiva" para responder a preguntas sobre el caso Koldo o Aldama y ha pedido información sobre Villafuel, la empresa investigada por un presunto fraude del IVA como operadora de hidrocaburos y que llevó a prisión al comisionista Víctor de Aldama y a su socio Claudio Rivas.

Según Aagesen, este Gobierno demuestra que "lucha contra el fraude y lo hemos demostrado con normativa y con regulación".

La ministra ha recordado una vez más, el largo procedimiento en los trámites, que duró más de 600 días, para certificar que la empresa Villafuel cumplía todos los requisitos para ser operador frente a la media de tramitación que es de 200 días.

El Ministerio "no concede autorizaciones" sino que se dedica a seguir la tramitación de todos y cada uno de los operadores por igual; hasta que no se tuvo toda la documentación de Villafuel no se remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) para darle de alta en el registro de operadores.

En la misma sesión en el Congreso, la ministra ha sido interpelada también por el diputado del PP Jaime de Olano quien le ha preguntado si desde su anterior cargo en el Ministerio para la Transición Ecológica recibió instrucciones de la que fuera entonces ministra o de algún otro miembro del partido socialista sobre supuestas tramas corruptas.

En respuesta a ello, Aagesen ha dicho que "es la primera vez que estoy en el Congreso contestando a sus preguntas, tengo una cartera espectacularmente de oportunidades para este país, para mejorar la situación de los españoles, de nuestro tejido productivo e industrial".

"Creo que no merece la pena utilizar el tiempo para responder a falsedades", ha dicho la ministra en respuesta a las críticas.

Aagesen ha aprovechado para asegurar que tiene "muchos principios; el primero es la defensa del interés general y el interés público. Siempre me van a encontrar trabajando para conseguir lo mejor para la vida de las personas, de los españoles". EFE

(foto)