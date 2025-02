Rodri: Mi principal objetivo es darme la opción de poder volver al nivel en el que estaba

Redacción deportes, 10 dic (EFE).- Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City y de la selección española y vigente Balón de Oro, continúa con la recuperación de su lesión de ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla derecha sufrida en el partido contra el Arsenal el 22 de septiembre con el objetivo de darme la opción de poder volver al nivel en el que estaba antes del percance.

“Mi principal objetivo es recuperarme bien físicamente, volver, o darme la opción de poder volver al nivel en el que estaba", indicó el medio madrileño a los medios de la Federación Española (RFEF) sobre su anhelo para el próximo año.

La lesión frenó en seco un curso que estaba siendo pletórico para Rodri, exjugador de Villarreal y Atlético de Madrid, con los títulos de la Premier League con su club o la Eurocopa con la selección española, y premios individuales como el Balón de Oro o ser elegido MVP del torneo continental de equipos nacionales.

El jugador del Manchester City confiesa lo "largo y aburrido" que es el proceso de recuperación: “Es un proceso duro, es un proceso largo y aburrido. Sobre todo, los primeros meses en los que no he podido apoyar y los ejercicios son más aburridos, no puedes hacer tantos, no puedes cargar peso en la pierna…”.

“Una vez empiezas caminar va siendo más ameno, más divertido, introduces actividades como montar en bici, andar, nadar… Se hace más ameno, pero, sí, al principio es un poco más rollo…” añadió.

A pesar de ello, el flamante Balón de Oro se muestra como una persona agradecida y positiva ante las dificultades que se le presentan en el camino: “Soy una persona que enfrenta las cosas como vienen. Siempre he estado agradecido de lo que me ha dado Dios, de lo que voy haciendo en mi carrera y sé que las lesiones forman parte del proceso" apuntó.

Tras varios años manteniendo una regularidad en su nivel, el 2024 ha sido el año definitivo en el que Rodri se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo, sumando trofeos individuales y colectivos, por los que afirma estar en el mejor momento de su carrera.

“A nivel deportivo ha sido otro año fantástico, otro año repleto de éxitos tanto a nivel de club como con mi selección. La verdad es que estoy en el mejor momento de mi carrera y vengo trabajando muy duro para este tipo de logros", afirmó el jugdor del Manchester City.

Uno de ellos, el Balón de Oro conseguido en París, por el que el centrocampista asegura no ser consciente de lo que significa ganarlo: “Estoy eufórico y contento, pero no soy consciente al 100% de lo que significa, creo que lo seré cuando me retire. Es una cosa con la que nunca soñé, pero cuando te pones metas a corto plazo y trabajas y eres consistente, sumado a talento y más cosas, puedes llegar a lo más alto”, manifiesta. EFE