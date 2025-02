Mazón marca como "prioridad" las líneas dana y asegura que hay "alternativas" económicas "con presupuestos o sin ellos"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha marcado como "prioridad" las líneas dana, que ha indicado que están negociando con el Gobierno central, y ha asegurado que cuentan con "alternativas" económicas que permiten "llegar a los objetivos, con presupuestos o sin ellos".

Así se ha expresado el jefe del Consell este martes en declaraciones a los medios de comunicación en Torrevieja (Alicante) al ser preguntado por las fórmulas para los presupuestos y si cree que conseguirá el apoyo de Vox para sacarlos adelante.

En este sentido, ha recalcado que las "prioridades" actualmente son las líneas dana, que están negociando con el Ejecutivo central y que ha precisado que "pueden ir al margen del presupuesto".

"En los próximos días valoraremos las distintas opciones que tenemos. Hay varias opciones y todas ellas pueden ser válidas, todas ellas nos permiten trabajar y todas ellas nos permiten llegar a los objetivos, con presupuestos o sin ellos", ha sostenido Mazón.

Al respecto, ha puntualizado que "con una prórroga de los presupuestos se puede trabajar, con unas líneas específicas al margen de los presupuestos para la dana y proyectos extraordinarios también se puede trabajar". "En este momento tenemos trabajadas todas las alternativas", ha garantizado.

Por otra parte, Mazón ha afirmado que "para poder ayudar de manera prioritaria a los municipios afectados" se necesita "ingresar a través de la actividad económica". "Toda la actividad económica, toda la actividad turística, toda la actividad de ocio, toda la actividad de empleo industrial que seamos capaces de generar, redunda en las prioridades de la Comunitat Valenciana", ha defendido.

En este sentido, ha subrayado que los distintos proyectos económicos en la Comunitat "no solamente no corren ningún peligro, al revés". "La recuperación no es solamente para los municipios de la dana, que son prioritarios, pero tiene que ser para toda la Comunitat Valenciana", ha expresado.