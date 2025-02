El PSOE proclama que Feijóo "no sabe hacer oposición": "Es la nada absoluta, no sabe ni qué decir"

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha proclamado este martes que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está "desnortado" y "perdido" y no "sabe hacer oposición". "Es la nada, la vacuidad absoluta, no sabe ni qué decir", ha resumido en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

López se ha remitido a las declaraciones realizadas por Feijóo en "los últimos diez días" en los que ha pasado de pedir apoyo para "echar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mediante una moción de censura, a sugerirle que se "quedara", para después volver a pedir su dimisión.

"Está absolutamente perdido, desnortado. No sabe hacer oposición es la vacuidad absoluta. No hay por dónde cogerla. Si no fuera por el recurso que tienen permanentemente a algunas actuaciones judiciales más que dudosas contra el PSOE, desaparecerían", ha abundado López.

NO HAY POLÍTICA, SÓLO UN FRENTE JUDICIAL

Y también ha mencionado la rueda de prensa que justo antes que él había ofrecido su homólogo 'popular', Miguel Tellado, al que ha reprochado que no haya lanzado "ni una idea política". "No hay política en la oposición, sólo hay una especie de frente judicial", ha remachado.

Según López, la "frustración" que genera Feijóo es lo que ha llevado a determinadas personas a "chillar" a dirigentes socialistas, pero no por una "cuestión política concreta".

"Te chillan, pero en el fondo no saben por qué. Simplemente tienen esa emoción que les han inoculado con los discursos de odio desde aquí. Ese es el peligroso juego al que algunos juegan en la tribuna del Congreso y al que la frustración de Feijóo ha llevado a una parte del país", se ha lamentado.