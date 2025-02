El Gobierno descarta suspender los trámites de asilo a ciudadanos sirios en España

Madrid, 10 dic (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este martes que la suspensión de los trámites para las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios en España "no es necesaria" y "no está encima de la mesa".

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros tras ser preguntado sobre la decisión de algunos países de la Unión Europea, como Italia o Alemania, de paralizar temporalmente los expedientes a la espera de que se concrete el futuro del país, después de la caída del presidente sirio, Bachar al Asad.

"En estos momentos, las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios son pequeñas, no es como en otros países de la Unión Europea que han tomado ya medidas. No es necesario tomar ninguna medida adicional porque a diferencia de otros países europeos donde sí representan una parte muy importante de las solicitudes de asilo, aquí no es el caso", ha expresado.

"Si en algún momento vemos que la situación cambia y que es necesario tomar otra decisión se tomaría, pero en estos momentos no es necesario y no está encima de la mesa", ha añadido Albares, que ha indicado que ha trasladado esta información al Ministerio del Interior.

En 2023 se concedieron 927 estatutos de refugiado y 126 protecciones subsidiarias a ciudadanos sirios, mientras que se archivaron 218 solicitudes y se denegaron 92, según los datos facilitados a EFE por Interior.

Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2024, España ha recibido 1.393 solicitudes de protección internacional de ciudadanos sirios.

