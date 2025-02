Compromís recoge cerca de 20.000 firmas en un solo día para reclamar la dimisión de Mazón: "Hay un clamor popular"

Compromís ha recogido cerca de 20.000 firmas en solo un día mediante su plataforma 'Fora Mazón' para reclamar la dimisión del 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, "después de que el pueblo valenciano haya manifestado de maneras diversas su indignación".

De esta manera lo ha detallado el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en rueda de prensa tras la junta de síndics de este martes, cuando ha indicado que la coalición había recogido hasta entonces más de 17.000 firmas. Pasadas las 15.30 horas, la cifra rozaba las 20.000.

"Hay un clamor popular que pide la dimisión de Mazón", ha reiterado, un día después de que Compromís pusiera en marcha la plataforma 'Fora Mazón' de recogida de firmas para reclamar la dimisión del jefe del Consell.

Baldoví remarcó este lunes, en la rueda de prensa de presentación de la iniciativa, que es una plataforma "abierta que no cerrará hasta el día en que Mazón deje de ser 'president' de la Generalitat". "Motivos hay más que de sobra: no estuvo el día de la tragedia donde tenía que estar; no dio la alerta cuando la tenía que dar; no pidió ayuda; no movilizó los recursos propios de la Generalitat, como los bomberos forestales", sostuvo.