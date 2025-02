Vox cree "absurda" la cuestión de confianza de Junts y les pide "seriedad" porque Sánchez no se irá voluntariamente

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha tildado de "absurda" la iniciativa de Junts para que el presidente, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza, al tiempo que ha pedido al partido "seriedad" porque, a su juicio, el jefe del Ejecutivo no se irá voluntariamente.

Junts ha registrado en el Congreso una iniciativa para instar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, una herramienta que tendría que presentar el propio Gobierno. "Eso es absurdo, no les compete a ellos ni a nadie, es como un tiro al aire", ha señalado Fúster en rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, pidiendo al partido de Carles Puigdemont "seriedad".

En esta línea, Fúster ha puesto el foco en que, de prosperar la iniciativa de Junts, Sánchez no pedirá someterse a la cuestión de confianza por su propio pie. "Sánchez no lo va a hacer, instar a que alguien como Pedro Sánchez voluntariamente se ponga al servicio de los españoles es un disparate, no se va a ir voluntariamente", ha recalcado.

Preguntado por el sentido del voto de Vox a la iniciativa de Junts, el portavoz nacional de Vox ha rehusado contestar en varias ocasiones, ciñéndose a la decisión que pueda tomar el grupo parlamentario en el Congreso tras estudiar la propuesta. Fuentes de Vox no desdeñan respaldarla, a pesar de sus reiteradas negativas a llegar a acuerdos con partidos nacionalistas. No lo verían con malos ojos por ser el objetivo último desalojar a Sánchez de La Moncloa, matizan.