Sirios en España celebran el cambio pero "la nueva Siria no será de un día para otro"

Zamora, 9 dic (EFE).- El presidente de la Asociación Siria en España, Majad El Din Hamdan, ha celebrado el fin del régimen de Bashar al-Asad y de los trece años de guerra civil en su país, aunque ha advertido de que "la nueva Siria no será de una día para otro".

Majad, que reside desde hace ocho años en Zamora junto a su mujer y sus tres hijos, ha declarado a EFE que la comunidad siria en España ha acogido con alegría la huida del Bashar al-Asad y el fin de la guerra.

Al respecto, ha pedido disculpas porque la madrugada del domingo "hemos molestado un poco a los vecinos de la alegría que teníamos".

Ha explicado que desde el sábado los sirios en España, al igual que los que residen en otros países a los que han huido de la guerra y la masacre, han estado pendientes de las noticias.

Fue sobre las tres y media de la madrugada del domingo cuando Majad pudo contactar con amigos y familiares que aún residen en Siria y les confirmaron que "ya está todo bien y se han recuperado todas las zonas conquistadas por parte del Gobierno" de al-Asad, ha detallado.

Sobre el futuro de su país, ha indicado que aunque la nueva Siria no se construirá de un día para otro, sí que existen las bases para que llegue la democracia y la libertad.

Al respecto, frente a quienes ponen el acento en los vínculos yihadistas de los rebeldes que han derrocado el régimen de Bashar al-Asad, el presidente de la Asociación Siria en España ha asegurado que la mayoría de combatientes son del Ejército Libre de Siria "formado por gente como nosotros, que quieren vivir en libertad y democracia".

Este sirio huyó de la guerra escapando por la frontera de Líbano y desde allí a través de Acnur llegó hace ocho años a España, donde se ha asentado en Zamora, una ciudad de similares características a la siria de Zabadani, situada a 40 kilómetros de Damasco, de la que es originario.

Majad, que ya tiene la nacionalidad española, es consciente de que por el momento no podrá regresar de forma inmediata a Siria porque la situación aún no está clara hasta que no haya elecciones.

