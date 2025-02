Page ve "un brindis al sol" la cuestión de confianza de Junts y dice que la credibilidad de Puigdemont está bajo mínimos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tildado de brindis al sol" la iniciativa de Junts para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza, al tiempo que ha asegurado que la credibilidad de Carles Puigdemont está "bajo mínimos".

Preguntado al respecto en la localidad de Letur (Albacete), el socialista ha apuntado que le llama la atención que "una persona que ni siquiera se ha sometido a los tribunales de justicia y que se escapó de España en un maletero pida que otro gobierno, que sí está en España y que además rinde cuentas ante los ciudadanos, se someta a una moción de confianza". "Yo creo que es un brindis al sol", ha apostillado.

"Ese tipo de cosas sólo se pueden empezar a considerar si van acompañadas de una condición, porque no ha dicho Puigdemont --si no me equivoco-- qué es lo que haría en el caso de que no haya moción de confianza; luego como comprenderán estamos hablando de una persona que tiene una credibilidad bajo mínimos", ha concluido.