Junqueras propone incorporar una ponencia "específica" sobre independencia al congreso de ERC

El exlíder de ERC y candidato de 'Militància Decidim' a revalidar el cargo, Oriol Junqueras, ha propuesto incorporar una ponencia "específica" sobre independencia al congreso de ERC, en el que también se debatirán las ponencias políticas y estratégicas.

En declaraciones este lunes junto con la candidata a secretaria general del partido y líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, Junqueras ha detallado que estas ponencias se debatirán en el congreso que se celebrará entre finales de febrero y mediados de marzo y después de que este sábado se celebre la segunda vuelta para escoger a la nueva dirección del partido.

También ha propuesto que esta ponencia sobre independencia sea redactada en parte por personas que "han ocupado lugares relevantes en el mundo independentista", y también se ha abierto a que lo hagan miembros de las otras candidaturas.

Entre las personas que redactarían esta ponencia estarían los exconsellers Josep Bargalló y Bernat Solé; el presidente de la Associació de Municipis per a la Independència (AMI), Jordi Gaseni; el exdirigente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) David Minoves; la diputada de ERC en el Congreso Marta Rosique; la diputada de ERC en el Parlament Ana Balsera, y la portavoz de ERC en Lleida, Jordina Freixanet.

"Estamos convencidos de que esta propuesta aún adquirirá más sentido cuando sea complementada por las otras candidaturas", ha sostenido Junqueras, que ha añadido que las personas que han propuesto son de sensibilidades muy variadas, gente que votó a favor y en contra del acuerdo de investidura con el PSC, que ha dado apoyo a su candidatura y a otras.

"SER MÁS"

Por su parte, Alamany ha defendido que ERC debe aprender de los últimos años del ciclo independentista y debe tener como objetivo "ser más" de cara al futuro, tras lo que ha señalado que también se deben dar pasos irreversibles en el independentismo, que debe ser un movimiento que apele al conjunto de la ciudadanía, en sus palabras.

"Queremos llegar al 2031, al centenario de ERC, con una mayoría social sólida y estable, partidaria del independentismo, con un nuevo ciclo iniciado para el independentismo", ha subrayado Alamany, que ha apostado por renovar el discurso, las prioridades y la estrategia independentista.

CONSULTAS A LA MILITANCIA

Junqueras también ha rechazado las propuestas del candidato de 'Nova Esquerra Nacional', Xavier Godàs, de consultar a la militancia sobre posibles acuerdos para los Presupuestos catalanes, los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la vigencia del acuerdo de investidura con PSC y una posible entrada de ERC al gobierno en Barcelona.

Ha asegurado que "tiene poco sentido decir que someterá un posible acuerdo de Presupuestos a consulta de la militancia en el mes de agosto o en el mes de noviembre del año que viene" cuando es ahora cuando se deben negociar las cuentas de 2025.

"No habrá ninguna negociación presupuestaria en la Generalitat hasta que el PSC haya cumplido todos los acuerdos. No habrá que someter ningún posible acuerdo a la militancia sencillamente porque hasta que el PSC no haya cumplido todos los acuerdos ni siquiera nos sentaremos a negociar", ha subrayado.

FLA, FINANCIACIÓN Y RODALIES

Ha señalado que para negociar con los socialistas, estos deberían de cumplir acuerdos como la financiación singular para Cataluña, la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el traspaso de Rodalies: "Hasta que el PSC no cumpla estos acuerdos no hace falta intentar llegar a ningún nuevo acuerdo".

Preguntado por qué grado de cumplimiento exigirán, Junqueras ha respondido que la condonación de la deuda del FLA debe hacerlo de manera inmediata, y ha instado al PSC a que "demuestre su voluntad de cumplir" con la financiación y el traspaso de Rodalies.