Valverde: "Somos buen equipo pero sabemos que la distancia entre ganar y perder es corta"

Lezama (Bizkaia), 7 dic (EFE).- Ernesto Valverde reconoció que el Athletic Club que dirige, en una racha decuatro victorias consecutivas y diez partidos sin perder, "es un buen equipo" pero alertó de cara a la visita de mañana a San Mamés del Villarreal, "rival directo", que "la distancia entre ganar y perder es corta".

En ese sentido, valoró el potencial de un Villarreal "con buenos jugadores y un buen entrenador" en la figura de Marcelino García Toral, que para él "es un claro candidato con firmeza" a estar a final de temporada "arriba en la tabla".

"Es un buen equipo que solo ha perdido un partido fuera de casa, donde ha ganado 4 de 7 partidos, que tiene buenos jugadores y buen entrenador, que está enfocado solo en LaLiga y que, presumiblemente, viéndole jugar, estará el año que viene en Europa. Todos lo contemplamos", dijo en Lezama en la rueda de prensa previa al choque.

Valverde también destacó la figura de Marcelino y el "buen trabajo" que hizo el Athletic antes de que el 'Txingurri' le relevase en el cargo en 2022. "Tuvo al Athletic siempre peleando por los puestos de Europa, que para mí siempre es un éxito en el Athletic, sobre todo cuando estuvo la temporada completa. Hizo un buen trabajo aquí", resumió su impresión de la etapa bilbaína del técnico asturiano.

Al respecto, el técnico rojiblanco cree que para el Villarreal mañana "es una ventaja" esa etapa previa de Marcelino en Lezama, ya que "aquí no cambiamos tanto" de unos años a otros.

En todo caso Valverde destacó que Marcelino "siempre ha mantenido a sus equipos en posiciones altas" de la tabla y que este Villarreal "es un equipo reconocible con lo que propone" el asturiano al que ve además "más peligroso" tras su eliminación copera frente al Pontevedra.

"Querrán tener un reacción", consideró, poniendo esa sorpresa como ejemplo de lo que puede pasar en el fútbol. "Le puede ocurrir a cualquiera. En el fútbol siempre eres capaz de ganar a cualquiera y perder con cualquiera, depende del contexto, del acierto. Nosotros somos un buen equipo y vamos a competir siempre, pero sabemos que la distancia entre ganar y perder es corta", reflexionó.

Ya sobre su equipo, admitió la euforia en el entorno por la buena racha y una cuarta plaza arrebatada al Villarreal que cree un tacto ficticia porque, aunque le superan en tres puntos en la tabla, el conjunto amarillo ha jugado dos partidos menos.

No obstante, no quiere quitar la ilusión al entorno rojiblanco. "Está bien que la gente se ilusione y no le vamos a quitar la ilusión".

Cuando lo pidieron una valoración del año al ser el de mañana el último partido de 2024 en 'La Catedral', dijo que todavía le "cuesta hacer un balance de lo que ha sido la temporada". En todo caso sí cree que "ha sido un año bueno" en el que "ha habido buenos partidos, buen ambiente y la gente ha disfrutado". "A ver si podemos rematarlo bien", deseó. EFE

(foto)