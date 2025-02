Mazón dice que no está en "ningún cálculo político" porque su prioridad es la recuperación

Aldaia/Torrent (València), 7 dic (EFE).- El president de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, ha sostenico que no está "en ningún cálculo político" ya que su prioridad es la recuperación de la zona afectada por la dana del 29 de octubre.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a las obras de reparación del viaducto sobre el barranco del Poyo que efectúa la Generalitat en la CV-36, el jefe del Consell se ha mantenido al margen de posibles "estrategias" para tratar de sacar rédito político y ha dicho que esos movimientos "pertenecen a otros partidos políticos".

"La prioridad, la exclusividad en la que estamos, es la recuperación", ha subrayado antes de continuar que "no nos dedicamos a otra cosa" que a dichas tareas para recobrar la normalidad lo antes posible.

"Nosotros estamos exclusivamente en la recuperación, exclusivamente en la reconstrucción y en cero cálculo político" porque "ni me corresponde, ni me nace, ni me voy a dedicar a él", ha apostillado. EFE

