El entrenador del Sporting afronta el partido ante el Cartagena "con las orejas tiesas"

Mazón exige al Gobierno el mecanismo RED "lo antes posible no solo para Ford sino para toda la industria del automóvil" El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, solicita con urgencia al Gobierno el mecanismo RED para proteger el empleo en la industria auxiliar del automóvil, especialmente en la fábrica de Ford en Almussafes

La energética francesa Hello Watt generará un centenar de empleos en Valencia Hello Watt establece su oficina en Valencia, impulsando el empleo en desarrollo de software y marketing, en colaboración con Invest in Valencia para potenciar la economía local y la innovación