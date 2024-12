Antes de 'Wicked' y 'Emilia Pérez', 15 musicales que dieron la sorpresa y son historia

Ángel Alonso Giménez

Madrid, 7 dic (EFE).- ¿Están los musicales cinematográficos en estado de gracia? La coincidencia en la cartelera de dos películas tan distintas como 'Emilia Pérez y 'Wicked', ambas aspirantes a una exitosa carrera de recaudación y premios, apuntaría a una época de esplendor dentro de una historia de altibajos.

Una historia en la que aparecen musicales que fueron inesperados 'taquillazos', que arrasaron en los Óscar contra pronóstico o que arriesgaron y renovaron narrativa y estilo. A continuación, 15 ejemplos (incluido un hito del cine español) a los que quizá en un tiempo haya que sumar estos dos estrenos recientes.

Su estreno fue un fracaso, pero el paso por televisión, después, empezó a construir su lugar de prestigio en la historia. Son leyenda Judy Garland y algunos de sus temas, como 'Over the rainbow', que ganó el Óscar. Precisamente 'Wicked' le rinde un merecido homenaje reimaginando el universo de Oz para conocer cómo empezó todo.

Basada en el musical de Broadway sobre dos pandillas rivales, inspirada a su vez en 'Romeo y Julieta', la película superó con creces las expectativas: logró 10 Óscar, el de Mejor Película entre ellas, récord de un musical que ningún otro ha podido batir aún.

Pocos factores presagiaban éxito. ¿Un musical enteramente cantado por los actores y actrices? ¿Una ópera popular llevada a la gran pantalla? Pues esta producción francesa se llevó la Palma de Oro del festival de Cannes y cuatro nominaciones a los Óscar.

La gestación de la película a partir de la novela de P.L. Travers no fue nada fácil. La escritora no creía que Walt Disney pudiera abordar con acierto la adaptación. El resultado es un musical de escenas reales y animadas que se convirtió en fenómeno y consagró a Julie Andrews (ganó el Óscar).

** 1964 es también el año del estreno de 'My fair lady', con Audrey Hepburn. Ganó ocho Óscar, incluido Mejor Película.

El cambio de vida de una monja en la mansión de un aristócrata austriaco con alto rango militar, en pleno auge del nazismo, era un musical de cierto éxito antes de su salto al cine. Para continuar la senda, Robert Wise y Julie Andrews lideraron el proyecto. No todas las críticas fueron amables, pero la película triunfó en taquilla y en los Óscar (Mejor Película, entre ellos).

Su director, Bob Fosse, afrontó este musical desde el fiasco de su anterior proyecto, 'Noches de ciudad', su debut en el cine. La inversión inicial, además, no resultó demasiado ambiciosa. Sin embargo, la película fue como un tiro en taquilla y arrasó en los Óscar con ocho estatuillas. Para la historia quedaron Liza Minelli y dos temas como 'Willkommen' y 'Money, money'.

El punto de partida era atrevido, desde luego: una ópera rock sobre la rivalidad entre Jesús de Nazaret y Judas Iscariote. Basada en el disco de Andrew Lloyd Weber y Tim Rice, así como en el musical posterior, que no fue mal, la película de Norman Jewison dio resonancia mundial a la obra entre furibundas críticas de sectores religiosos.

La posición histórica de este musical de Randal Kleiser sobre la historia de amor en los 50 entre un pandillero (John Travolta) y una chica de familia refinada (Olivia Newton-John) se ha ido construyendo con el paso del tiempo. Temas como 'You're the one that i want' o 'Greased lightnin' los siguen tarareando generaciones posteriores.

Fue una apuesta arriesgada de Bob Fosse porque se trata de una historia semiautobiográfica. Aunque en taquilla no fue un 'pelotazo' como los citados antes, es uno de los pocos musicales que ha ganado la Palma de Oro en Cannes. Además, obtuvo cuatro Óscar.

El cineasta checo Milos Forman llevó al cine este musical que se estrenó en teatros una década antes. No estaban tan de moda la cultura y la estética hippies, pero su alegato pacifista en mitad del trauma por la guerra de Vietnam, sus mensajes de libertad, aparte de sus números musicales, elevaron la obra a fenómeno social.

Este musical del danés Lars Von Trier merece hueco aquí por varios motivos: por el protagonismo de la cantante islandesa Bjork, por la Palma de Oro en Cannes y el premio a la propia Bjork, por la historia (el drama de una migrante en Estados Unidos) y por cómo se rodó, tan diferente a lo visto hasta entonces.

Merece mención el musical de Rob Marshall protagonizado por Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger y Richard Gere porque recuperó el relumbrón de un género que transitó más discretamente por los 80 y los 90. Y lo hizo arrasando en taquilla y logrando seis Óscar, incluido Mejor Película.

Posiblemente, el fenómeno cinematográfico de aquel año. La película de Damien Chazelle no paró de crecer en taquilla y en premios (gran triunfadora en los Globos de Oro y en los Óscar). Ya son históricas canciones como 'City of stars', que interpretan Ryan Gosling y Emma Stone.

Ninguna otra película fue tan vista en el mundo el año pasado como la de Greta Gerwig, quien se atrevió a llevar al cine 'la vida' de la archiconocida muñeca. Y se atrevió con una estética particular, con humor y con canciones ya icónicas. Ahí está 'I´m just Kent', que canta y baila Ryan Gosling.

En la historia del cine español el musical ocupa un espacio no menor. Están la zarzuela, las películas de Marisol o de Antonio Molina, o de Carlos Saura sobre el flamenco.

Pero si hay una que triunfó cuando se estrenó, esa fue 'El otro lado de la cama', de Emilio Martínez Lázaro. Las versiones cantadas de clásicos españoles del pop ochentero y noventero propiciaron que fuera, hace 22 años, la película hecha aquí más vista. EFE

