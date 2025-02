Junqueras cree que "no hace falta esperar un año" para tomar decisiones sobre el acuerdo PSC-ERC

El expresidente de ERC y candidato a la reelección, Oriol Junqueras, ha afirmado este viernes que "no hace falta esperar un año" para tomar decisiones sobre el acuerdo que cerraron republicanos y socialistas para investir al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y ha pedido al PSC que cumpla con sus compromisos.

"No hace falta esperar un año, ya veremos mucho antes si se ha cumplido o no se ha cumplido. Ni tenemos prisa por firmar acuerdos insuficientes ni tenemos paciencia por esperar tanto tiempo", ha expresado Junqueras en rueda de prensa en Barcelona.

En referencia implícita a la propuesta que lanzó 'Foc Nou' para hacer una consulta interna vinculante sobre el acuerdo PSC-ERC antes de que el pacto cumpla un año, Junqueras ha reiterado que, hasta que los socialistas no cumplan con lo que pactaron con los republicanos, ERC no debería firmar ningún acuerdo más.

Con ello, Junqueras ha exigido que los próximos Presupuestos de la Generalitat recojan todo lo acordado con ERC si el Govern quiere el apoyo de los republicanos: "Unos Presupuestos, para ser buenos, deben incorporar todo lo que ya se han comprometido a cumplir".

CONTACTOS "DISCRETOS" CON 'FOC NOU'

Preguntado sobre las conversaciones con 'Foc Nou', que quedó tercera en la primera vuelta del congreso de ERC la semana pasada, Junqueras ha subrayado la necesidad de mantener diálogos "discretos", y ha reiterado que las propuestas de ambas listas se parecen mucho, textualmente.

Como puntos de coincidencia con 'Foc Nou', ha citado acabar con cualquier 'estructura B' dentro del partido, forzar al PSC a que cumplan todo lo pactado.

Asimismo, se ha mostrado dispuesto a hacer debates cara a cara con el candidato de 'Nova Esquerra Nacional' a presidir ERC, el exalcade de Vilassar de Dalt (Barcelona) Xavier Godàs: "Hay varios medios que han pedido poder celebrar debates. Que me citen y yo me voy a presentar, no sufran que no faltaré".

La lista de Junqueras logró el 48,3% de los apoyos de la militancia de ERC la semana pasada en la primera vuelta del congreso de la organización, seguida por 'Nova Esquerra Nacional' (35,3%), con quien se disputa la segunda vuelta, y 'Foc Nou' (12,6%), que quedó fuera del proceso congresual.