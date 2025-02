Azcón pide financiación "justa" para elaborar el presupuesto para Aragón: "Vox no es lo que más me preocupa"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reiterado su voluntad de elaborar "buenos presupuestos" para 2025 para la comunidad autónoma, aunque para ello, es necesario "solucionar los problemas de financiación y, en concreto, con la despoblación del territorio". Ha aclarado que la negociación con Vox "no es lo que más me preocupa".

Así lo ha expresado Jorge Azcón este viernes, 6 de diciembre, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el acto de conmemoración del 46º aniversario de la Constitución española, que tiene lugar en el Congreso de los Diputados.

"No estoy preocupado por el inicio de la negociación del presupuesto, que en Aragón no ha empezado", ha afirmado el jefe del Ejecutivo autonómico, que confía en presentar las cuentas para 2025, para lo que requerirá apoyo en el Parlamento aragonés al gobernar los 'populares' en minoría.

La formación liderada por Santiago Abascal, que cuenta con siete diputados en la Cámara aragonesa, ha anunciado que no negociará presupuestos autonómicos tras retomar el PP y el Gobierno de España los contactos sobre la ley de extranjería. Asimismo, VOX salió de los gobiernos regionales el pasado mes de julio por discrepancias en materia de política migratoria con los 'populares'.

Pese a ello, Jorge Azcón ha descartado que exista "preocupación" por alcanzar acuerdos para impulsar las cuentas en Aragón, sino que "estoy preocupado porque tenemos 87 millones de euros menos de los que teníamos en el presupuesto del 2024".

Ha explicado que lo que ha ocurrido en Aragón es que, "existiendo más dinero para repartir entre las comunidades autónomas y siendo que crecemos más que la media de las regiones de España, que los aragoneses pagamos más impuestos, en el año 2025 vamos a recibir 87 millones de euros menos". La razón es la despoblación, ha resuelto.

En la Comunidad Autónoma de Aragón, la despoblación "no significa que contemos con más ayudas, sino que vamos a tener 87 millones de euros menos de los que tuvimos el año pasado, aunque haya más dinero para repartir entre todas las comunidades autónomas".

Por lo tanto, ha abundado: "Mi problema no es la negociación con otros partidos políticos. Mi problema es que haya un presupuesto justo y Vox no es lo que más me preocupa".

NO HABRÁ ADELANTO ELECTORAL

Ante la posibilidad de plantear un adelanto electoral, Azcón ha considerado que no sería responsable, pese a que "las encuestas digan que en Aragón los resultados del Partido Popular serían históricos". Ha opinado que los presidentes autonómicos "tenemos que pensar en solucionar los problemas a nuestros ciudadanos y no en nuestros intereses".

"Creo que en Aragón habrá presupuesto, porque sería muy difícil de explicar que una comunidad autónoma que en este año ha anunciado 40.000 millones de euros de inversiones, que va a significar prosperidad y que va a significar creación de empleo, ahora una fuerza política no quiera apoyar y no quiera empujar a nuestro territorio", ha apuntado el dirigente aragonés.

Asimismo, ha indicado que en el Día de la Constitución es "importante" hablar de pactos, pero "en los que todos se sientan cómodos", y en el que se imponga la "concordia, el diálogo y la colaboración".