Morant recalca que no aceptan "chantajes" y que las cuentas de la Generalitat hasta ahora no son las que se necesitan

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha recalcado que los socialistas "no aceptan chantajes" y que Vox "no les marca el camino como sí hace con el PP" y, al respecto, ha asegurado que los presupuestos de la Generalitat presentados hasta ahora "no es lo que necesitan las víctimas de esta dana".

Así lo ha manifestado la también ministra de Ciencia en declaraciones a los medios este jueves, a su llegada a la Delegación del Gobierno en Valencia para asistir de forma telemática a la reunión del Comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la dana al ser preguntada sobre la postura del partido después del anuncio de Vox de suspender las negociaciones presupuestarias con el PP en todas las CCAA donde dependan del apoyo de los de Santiago Abascal, como es el caso de la Comunitat Valenciana

Al respecto, ha insistido en que "al PSPV no le marca el camino la postura a Vox, al PP sí" y por tanto, ha subrayado: "Haremos lo que tengamos que hacer". Morant ha señalado que aún no han visto esos presupuestos ni "si ayudan realmente a las zonas afectadas".

En ese sentido, ha apuntado que finalmente sí que votaron a favor de los presupuestos de la Diputació de València porque si en un primer planteamiento presentaba unas cuentas que "no cubrían realmente las necesidades de las zonas afectadas", después de las semanas y de un trabajo "muy riguroso" por parte también del PSPV, "sí que se va a aceptar tener una cuantía económica decente".

Por contra, ha señalado que los 400 millones de euros que ha presentado el Consell para ayudas a los afectados "no es lo que necesitan las víctimas". Además, ha recordado el mensaje del 'president' Carlos Mazón hace pocas semanas sobre los presupuestos de España cuando afirmó que no aceptaría chantajes y le he replicado: "Nosotros tampoco".

Morant, preguntada por la posición inicial del PSPV tras la dana de dejar abierta la puerta a apoyar las cuentas, ha señalado que "han pasado muchas cosas", sobre todo "dos manifestaciones en la calle en las que claramente la ciudadanía le está diciendo a Mazón que no puede continuar".

DESTITUCIÓN DE MAZÓN

Así, ha recordado que sigue encima de la mesa la propuesta socialista para destituir a Mazón: "Si él no quiere dimitir, lo que queremos es que el PP destituya al señor Mazón y si Feijóo quiere mañana puede sustituirlo por otra persona en un gobierno dirigido a la reconstrucción, en un presupuesto dirigido a la reconstrucción y en una convocatoria electoral en 2025". "Nosotros seguimos dando esa oportunidad a nuestra propia", ha señalado.

Respecto a las partidas para la Comunitat Valenciana en el presupuesto nacional, ha señalado que el Gobierno de España es "el que mejor ha financiado a todas las comunidades autónomas y muy especialmente a la Comunitat Valenciana, muchísimo mejor que el gobierno anterior de Mariano Rajoy, y estoy segura de que siempre va a estar para ayudar".

No obstante, ha lamentado de que también es "consciente" de que a día de hoy "no han empezado los trabajos por parte de la Comunitat valenciana para iniciar el camino a esas herramientas que ofrece el gobierno de España para ayudar".

"La Comunitat Valenciana necesitará unos presupuestos y al principio Mazón hablaba de que básicamente todo el dinero lo tenía que poner el gobierno de España; Mazón se ha borrado del día 29 de octubre, dice que ni estaba ni tenía por qué estar, pero no se puede borrar de la reconstrucción", ha señalado Morant, que por ello, ha reclamado al Consell que "elaboren unos buenos presupuestos, que hagan todo lo que tengan que hacer, que no borren a la Generalitat Valenciana porque es una institución muy importante con la que cuentan los ciudadanos".