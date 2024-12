Robbie Williams, ante el espejo de su 'biopic': "He sido humilde hasta autolacerarme"

Javier Herrero

Madrid, 3 dic (EFE).- El auge, caída y rehabilitación de Robbie Williams en el plano artístico y, sobre todo, en el personal son el centro de 'Better Man', la película que narra sobre todo su lucha kamikaze por tocar las estrellas a través de un personaje de éxito aunque por dentro librara una lucha contra sí mismo.

"Yo soy una persona amable y empática, básicamente lo contrario a ese personaje que creé para mí... Y soy bastante humilde, pero humilde hasta el punto de autolacerarme", constata a EFE el intérprete y compositor británico en su visita a Madrid ante el retrato terrible al que llega en algunos momentos del filme.

En esa película sobre su vida, dirigida por Michael Gracey ('The Greatest Showman'), a la que pone voz y que se estrenará a principios de 2025, Williams aparece literalmente retratado como un chimpancé en base a cómo se veía todo el tiempo: un comediante incapaz de tomarse en serio en ningún momento pero que a la vez soñaba de manera desesperada con ser alguien.

"Ese chimpancé impulsivo solía conducir el coche, pero ahora va en el asiento trasero, porque es otra persona la que está conduciendo. Aún hoy tengo que protegerme contra el autosabotaje todo el tiempo, pero con mejores resultados que antes", cuenta el autor de 'Angels', que pone en primer plano el proceso absoluto de decadencia y dependencia del alcohol y las drogas en el que cayó con solo 21 años.

Como él mismo lo define, "'Better Man' encapsula perfectamente una crisis existencial" que nace en buena medida de querer impresionar a los demás, especialmente a su padre, "un increíble y carismático" artista de quien heredó su pasión por Frank Sinatra.

"Crecí alrededor del cabaret y del espectáculo y, subconscientemente, entendí lo que se necesitaba para ser artista. Pero eso también es complicado cuando eres tan joven y te vuelves famoso, porque te pierdes de muchas maneras diferentes", analiza sobre qué le llevó a perderse en evasiones rápidas.

Así llega a preguntarse: "¿Quién es Robbie Williams fuera del escenario?". Un nombre que, por cierto, ni siquiera escogió él, sino el exrepresentante de su banda, Take That, Nigel Martin-Smith, según se cuenta en el metraje. "Durante muchos, muchos años, odié el nombre de Robbie. Hoy no me importa. Soy Robbie: encantado de conocerte", asegura.

"Lamentablemente (lo que digan los demás) sigue siendo muy importante y eso no me gusta, como no me gusta lo mucho que estoy involucrado en el éxito de este personaje llamado Robbie Williams. No me hace sentir cómodo saber lo dependiente que es, como si el mundo entero fuera mi guardián, pero al menos ahora lo reconozco", afirma como parte de ese proceso de autoconocimiento que emprendió cuando hace años al fin entró en rehabilitación.

No fue él quien decidió que la película se llamara como uno de los temas de su repertorio, 'Better Man', una canción que cuando la publicó como parte de su disco 'Sing When You'Re Winning' (2000) pensó que era "un poco aburrida".

"Pero ahora la entiendo porque funciona en muchos niveles diferentes. Me di cuenta de esto el otro día cuando vi el cartel con el mono y debajo aparece un hombre mejor", reflexiona, a lo que solo cabe preguntarle si ahora, en un momento vital completamente diferente, se siente así: "Soy mejor de lo que era, pero siempre hay trabajo por hacer", remacha. EFE

(vídeo)