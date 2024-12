Los candidatos a presidir la Audiencia Nacional comenzarán a comparecer ante el CGPJ este martes

Cuatro de los ocho aspirantes a presidir la Audiencia Nacional (AN), entre ellos el magistrado y ex consejero madrileño Enrique López y los magistrados Eloy Velasco y María Tardón, comparecerán este martes ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para defender sus respectivas candidaturas, según informa el CGPJ.

Este martes comparecerán ante la Comisión de Calificación el presidente de la Audiencia de Cádiz, Manuel Estrella (12.30); el ex vocal del CGPJ y magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Navarra Juan Manuel Fernández (12.45); el presidente de la Audiencia de Madrid, Juan Pablo González-Herrero (13.00); y el magistrado de la Sala de lo Penal de la AN Jesús Eduardo Gutiérrez (13.15).

También compiten por esta plaza, López y Velasco, que actualmente ejercen como magistrados de la Sala de Apelación de la AN; Tardón, a cargo del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la AN; y Francisco Manuel Oliver, magistrado de la Audiencia de Madrid.

Además, este martes comenzarán a celebrarse las comparecencias ante la Comisión de Calificación de los aspirantes a siete plazas de magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondientes al turno general.

Se trata de Javier Aguayo, del TSJ de Cataluña (9.30); Santiago de Andrés, del TSJ de Madrid (9.45); María Nieves Bulsán, de la Audiencia Nacional (10.00); Juan José Carbonero, del TSJ de Aragón (10.15); Santos Honorio, de la AN (10.30); José Ramón Chaves, del TSJ de Asturias (10.45); Ignacio de la Cueva, de la AN (11.00); Ricardo Fernández, del TSJ valenciao (11.30); Eugenio Frías, de la AN (12.00); y María Pilar Galindo, del TSJ de Aragón (12.15).

Cabe recordar que estas plazas forman parte de las más de cien vacantes que el anterior bloqueo en la renovación del CGPJ generó en la cúpula judicial.