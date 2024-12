Compromís forzará en Les Corts una votación para decidir si Mazón debe dimitir

València, 2 dic (EFE).- Compromís forzará en Les Corts Valencianes una votación para que los diputados y diputadas se posicionen sobre si el president de la Generalitat, Carlos Mazón, debe dimitir por su gestión de la dana del pasado 29 de octubre, que ha causado ya 222 muertes.

Así lo ha afirmado este lunes el síndic de Compromís, Joan Baldoví, quien ha avanzado que su grupo presentará una iniciativa parlamentaria para que se debata en el próximo pleno, previsto para el 17 de diciembre, en la que pedirá la dimisión de Mazón, y ha instado a los parlamentarios a "votar en conciencia".

Ha destacado que, en por segunda vez en quince días, los valencianos salieron el pasado sábado a la calle con dos gritos "absolutamente unánimes: Mazón dimisión y Mazón a Picassent o a Fontcalent".

"Los valencianos tiene claro qué es lo tiene que hacer este president, que lo único que está haciendo es una huida hacia delante", ha indicado, y por ello, ha dicho que Compromís mantiene la moción de censura propuesta, aunque de momento no cuenta con el apoyo del PSPV para poder presentarse.

Sin embargo, ha afirmado que no se resignan "a que no se pueda debatir en esta Cámara aquello que el 80 % de los valencianos está pidiendo: esa demanda de que el president ha de dimitir", y por ello presentarán esta iniciativa al próximo pleno de Les Corts.

"El president no puede continuar en el Palau de la Generalitat y desde Compromís forzaremos una votación en esta Cámara", ha manifestado el portavoz.

Por otra parte, Baldoví se ha referido a la rueda de prensa convocada para este lunes por el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, y ha considerado que lo que debe hacer es "decir de una vez por todas cuánto dinero va a cobrar".

Preguntado por el hecho de que la agenda del president de este lunes no incluya atención a los medios de comunicación -tiene sendos actos pero con convocatoria solo para medios gráficos-, ha manifestado que es "una demostración absolutamente palpable de que el señor Mazón no puede salir a la calle, no puede visitar los pueblos afectados" y "tiene miedo a la prensa".

"Está haciendo cada día actos de cobardía porque ni se quiere enfrentar a su propio pueblo ni quiere dar la cara en los medios de comunicación, simplemente quiere ganar tiempo para salvar su propio cuello", ha considerado. EFE