Clavijo avanza que este jueves se celebrará la reunión para desbloquear la reforma de la ley de extranjería

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado este lunes que el próximo jueves se celebrará la reunión a tres bandas con el Gobierno central y el PP para tratar de desbloquear la reforma de la ley de extranjería y poder derivar a los menores migrantes a otras comunidades autónomas de forma obligatoria.

En declaraciones a los periodistas ha confesado que falta por cuadrar la hora y está "optimista" para cerrar una propuesta que defender ante la Conferencia de Presidentes del 13 de diciembre, que en el caso de Canarias tiene una posición ya unánime, a excepción de Vox, acordada en el 'Pacto Canario por la Inmigración'.

Clavijo no ha obviado que Canarias "sigue enfrentándose en solitario a este fenómeno migratorio" al constatar que no ha habido referencias específicas a la situación de las islas en el congreso federal del PSOE de este fin de semana y cuando este año se ha superado "con creces" la llegada de inmigrantes por vía marítima cuando 2023 ya había sido un "año récord" de toda la serie histórica.

Asimismo ha recordado que este año se cumplen los 30 años de la llegada de la primera patera al archipiélago, concretamente a la isla de Fuerteventura, y se sigue "sin tener respuesta" para las demandas de Canarias.

"Esta semana podemos tener la respuesta y si no, como ya he dicho, el día 13, que es la Conferencia de Presidentes, Canarias llevará su propuesta con un amplio acuerdo político. Nos gustaría la unanimidad, pero ya sabemos que Vox y la ultraderecha tienen otras tesis totalmente contrarias, pero la realidad es que Canarias, la inmensa mayoría de Canarias va a poder hablar y llevar una propuesta concreta a esa Conferencia donde están todos los presidentes y presidentas autonómicas y el presidente", ha explicado.

Sobre las críticas a la comida que se sirve en el campamento de migrantes de las Raíces (Tenerife), servicio adjudicado a la empresa Plataforma Fermar --multada en la Comunidad de Madrid por este encargo en centros de mayores, menores y colegios--, ha dicho que es competencia del Gobierno central y lamentado que "los controles han fallado".

"Nosotros desde luego no somos los competentes, es la administración del Estado, la delegación del Gobierno, el Ministerio, en este caso de Interior y de Migraciones que tienen que responder porque los controles no advirtieron precisamente de lo que estaba ocurriendo a pesar de las denuncias y nosotros obviamente se lo hemos trasladado al Gobierno de España, porque desde luego, insisto, esta gente huye del hambre, de la muerte, de la miseria, vienen al primer mundo, no nos parece razonable que ocurran cosas como esta y lo lamentamos mucho", ha indicado.