Pontón destaca que el BNG sale "más fuerte y preparado" para lograr su gran objetivo: "Gobernar Galicia en 2028"

La líder de los nacionalistas gallegos, Ana Pontón, ha reivindicado este domingo que el BNG sale "más fuerte y preparado" para lograr su gran objetivo: "Gobernar Galicia en 2028". Asimismo, ha defendido que su formación es la "única alternativa real frente al PP" y la "esperanza de esa mayoría que sueña que otra Galicia es posible".

En el discurso de clausura de la XVIII Asemblea Nacional que el BNG ha celebrado en el Palacio de Congresos de Santiago, ha agradecido la confianza para "seguir liderando el Bloque al lado de todas las personas que la acompañan en la nueva Executiva Nacional.

Ante más de dos millares de militantes de todo el territorio gallego, Pontón ha destacado que después de esta cita asamblearia sale un Bloque "más fuerte y más preparado" para encarar su objetivo de gobernar la Xunta el próximo 2028.

"Tras una jornada de debate, ahora toca trabajar todos y todas a una para seguir demostrando que el BNG es imparable y teniendo en cuenta la responsabilidad que supone ser la esperanza de cambio político. Ahí fuera hay mucha gente mirándonos y tenemos la responsabilidad colectiva de estar a la altura de esa confianza", ha subrayado.

Durante su intervención, Pontón ha incidido en el mensaje que mandaba en el arranque de la jornada y ha sostenido que lo "más revolucionario" que pueden hacer a continuación es, "gobernar y convertir los sueños en una realidad", en este sentido, ha recordado que hace ocho años ese sueño "parecía impensable" pero que actualmente está "al alcance de la mano".

Además, la líder nacionalista ha hecho hincapié en la "urgencia" de acabar con el "régimen absolutista del PP" y en dar a Galicia un gobierno "leal, que ponga por delante los intereses de los gallegos y gallegas para darles una vida mejor".

En este contexto, ha reivindicado la necesidad de un gobierno nacionalista para "acabar con el expolio eólico, con la destrucción del territorio, para frenar la bomba ambiental de Altri o para salvaguardar los servicios públicos y garantizar el derecho a una vejez digna".

"Gobernar para darle un futuro a la gente joven que hoy ve truncados sus proyectos de vida porque no puede pagar ni un alquiler; gobernar para construir un país feminista de mujeres libres e iguales, para darle a Galicia la llave de su dinero y un estatus político de nación en la que las decisiones relevantes estén en las manos de la ciudadanía", ha reivindicado.

"MÁS ORGANIZACIÓN Y MÁS PODER MUNICIPAL"

En este contexto, ha subrayado que la formación tiene "tres años por delante" para lograr ese objetivo, el cual requiere un proceso "de acumulación", con "más organización, más trabajo social y más poder municipal" para "seguir demostrando" desde los ayuntamientos el "poder transformador" del Bloque.

De este modo, ha destacado que seguirán practicando "la política con mayúsculas, la política de las ideas, de los proyectos, la que pone a las personas en el centro". En esta línea, Pontón ha incidido en que "no están aquí para aceptar lo que no pueden cambiar, sino para cambiar lo que no pueden aceptar".

Con todo, la líder nacionalista ha apelado a seguir con la "misma determinación de ir a por todas", una determinación que, según ha recalcado, "pone de los nervios al PP", un Partido Popular que "volverá a aplicar el mismo manual de siempre a base de mentiras".

UNAS 2.500 PERSONAS REUNIDAS

Unas 2.500 personas se han congregado este domingo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago para participar en la XVIII Asamblea Nacional del BNG, una cita que ha reunido a militantes y simpatizantes de la formación nacionalista para elegir a los órganos de dirección.

Entre los asistentes se ha podido ver a los cargos orgánicos e institucionales de la formación, como los diputados en el Parlamento autonómico Olalla Rodil, Noa Presas, Luis Bará...; el representante en el Congreso, Néstor Rego, y la senadora Carme da Silva.

Además, han asistido alcaldes de todo el territorio gallego, como el regidor de Soutomaior, Manuel Lourenzo, entre otros, así como a históricos nacionalistas como el que fuera portavoz nacional Guillerme Vázquez, y el que fuera candidato a la Xunta y actual portavoz en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera.

Al cierre de la sesión, además, ha asistido el que fuera alcalde de Santiago de Compostela y actual portavoz nacional de Anova, Martiño Noriega. Y es que el partido fundado por Xosé Manuel Beiras es una de las delegaciones que han asistido como invitadas a esta XVIII Asemblea Nacional del BNG, al igual que otras organizaciones como la CIG, entre otras.